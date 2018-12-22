【上新了故宫】《還珠格格》漱芳齋面貌首公開　乾隆最愛出沒之地

對於「漱芳齋」這三個字，相信對80 ﹑90後嚟講唔會陌生，皆因20年前一部《還珠格格》紅遍大江南北，其中主角小燕子（趙薇飾）﹑紫微（林心如飾）居住在「漱芳齋」鬧出唔少事令人印象深刻，搞到外間都一直以為該地方就是格格的住所。就在最近適逢故宮迎來600歲生日，內地推出了《上新了故宮》節目，大講宮內大大小小故事，其中最新一集就提到「漱芳齋」，原來該地同格格一點關係都冇，而是乾隆登基前休息的地方，又再一次令大家上了重要一課。

因為《還珠格格》而令大家熟悉「漱芳齋」（網上圖片）

故宮有大大小小宮殿將近過百間以上，亦有9999間房間，除了三大殿「太和殿」﹑「中和殿」﹑「保和殿」之外，其中「漱芳齋」亦為人熟悉。而唔講唔知「漱芳齋」一直以來都沒有對外開放過，今次借《上新了故宮》節目公開其面貌的確令人大開眼界，屋內擺滿了多達118件文物，而且屋內還設有戲台，陳設新穎空間又大，的確是休息的好地方。

小小的「漱芳齋」就擺放了118件文物。（網上圖片）

屋內還搭建了戲台。（網上圖片）

一直以來大家受《還珠格格》影響，認為「漱芳齋」就是格格居住之地，甚至於認為該地是乾隆最喜愛的十公主固倫和孝公主的宮殿。其實「漱芳齋」根本同格格無關，原來它是乾隆登基前居住的地方，故宮博物院的工作人員透露：「乾隆皇帝登基前休息﹑讀書的這麼一個地方。他登基後仍然很喜歡這裡，室外室內兩座戲台，過年時會到『漱芳齋』開筆寫『福』字。那時到現在『漱芳齋』都是重要的會客廳。」

乾隆登基前居住該地。（網上圖片）

屋內的擺設相當新穎。（網上圖片）

而她又講到同十公主一啲關係都沒有：「漱芳齋從來沒有公主住過。實際上是乾隆皇帝舉辦宴會還有看戲的一個場所。每到年節的時候，乾隆皇帝都會侍奉他的皇太后到後殿去用早膳，邊看戲邊吃飯。」該處只是一個休息之地，又令大家上了一課。

乾隆一直好喜歡該地。（網上圖片）