【兄弟】無綫拍親高科技都出事　其實唔怪得編劇

台慶劇《兄弟》收視不俗，但始終未成為熱話。

台慶劇《兄弟》終於播完，這套初時令人相當有期望，有林志華監製，編審葉天成（金像獎最佳編劇），視帝王浩信，再加無綫三大當紮花旦，朱晨麗、江嘉敏、劉穎鏇，同花順陣容，雖然收視都不俗，但始於未能成為一個熱潮，及後更被《大帥哥》搶過鋒頭，有人會歸究無綫一拍高科技就露底，點解編劇仲要自暴其短寫這些題材？但一套劇的成功要很多配合，編劇、演員其實很被動。

羅斯柴爾德家族都有玩，咁香港四大富豪呢啲有出現都唔奇啦。

劇本世界觀太大



如果有留意《兄弟》的劇情，或者近幾集才收看的，會發現《兄弟》劇本的野心很大，尤其劇入面的世界是無綫劇有史以來最大的，隨意寫幾個出來都知，金融危機、政治部，英國特務，再有參考共濟會的騎士會，之後寫埋羅夫家族（暗指:羅斯柴爾德家族)，再玩埋Deep web溝VR催眠殺人，仲有三兄弟尋親綫墊底，上述是但一個元素，已經夠開一套劇，分三十集都得，偏偏《兄弟》就將所有元素堆埋一齊，太貪心變咗樣樣有啲，但就未夠集中。譬如最近熱播的韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，劇中玩AR，集中玩好一個內容，觀眾可以慢慢投入劇集節奏。

高科技內容，但道具就好流，令觀眾代入感大跌。

為何美國人拍科幻片，我地會信呢？香港人拍始終有陣６＋１味道，除了劇本外，更重要是道具及其他配套，《兄弟》最尾的劇情，講用解密器入Deep Web，再喺VR世界被催眠之後被殺，聽到很誇張，但如果美國拍呢？大家可能又會覺得好神，原因係人哋不會以一個廉價深水涉VR眼鏡當高科技，點都揾人設計下這件道具，就算入到虛擬世界，都會有個非現實的場景，點都唔會係元朗廢置貨倉，因為質感好影響觀眾的投入度，如果道具場景都係求其，配合不到劇本入面的世界，觀眾就不能同劇本同步，之後就會不斷踢橋，質疑劇本的合理性。

潘志文是final boss，連鄭子誠都要死喺佢手。

所以無綫下次拍《兄弟》這類題材，最好有相當配套，道具、置景、特效應該一齊前期就開會準備，而不是拍攝前一日或者幾日前，助導落一張道具單，然後由各部門自我領悟，再在道具倉拿近似物品出嚟，眾所週知，高科技唔係人人掂得㗎！要玩要駛好多錢，《兄弟》是有不足的地方，但可幸的是編劇大膽，雖然玩高科技故仔暫時未耍家，但唔通唔叻就成世唔玩，只係食老本求隱陣咩？