【人住公屋我住公屋】日本公屋租金逾萬港元　中產人士都可以申請

ViuTv節目《人住公屋我住公屋》最新一集走訪香港人熱門旅遊勝地--日本，並探討當地嘅公屋（又稱團地），日本嘅團地大概出現於二次大戰結束後，由於當時人口急速增加，政府為改善低收入階層嘅生活，於是大量興建團地。之不過，節目嘉賓主持盤菜瑩子喺做街頭訪問時，唔少市民都似乎十分抗拒住公屋，並指如果有得揀，都會以公寓大廈為先，原因除咗係一種希望之外，最重要係日本好多團地都已經老化，所以就算租金幾平都好，都無人吼。



日本香港人妻Antoni最欣賞係公團住宅個廚房。

日本團地分為公營住宅同公團住宅兩種，前者由地方政府管理，提供比收入較低人士，收者則由日本國土交通省轄下UR都市機構管理，主攻收入較高人士，並設有收入下限，即係收入少啲都未必可以住，而兩者唯一共同點就係只租不賣。節目中，日本香港人妻Antonia話日本團地予人又殘又舊感覺，但當佢同盤菜瑩子參觀過公團住宅後，即時改觀晒。



呢個示範單位係由宜家負責，所以全屋都好簡約。

R其實係Urban Renaissance(都市復興)嘅縮寫，UR都市機構管理由當只係為解決住宅問題而創立，但隨時代變遷，依家已經變為負責住宅嘅管理維修以及團地再生，為咗吸引收入有番咁上上嘅租客，公團住宅試過同無印良品同宜家家居合作，負擔設計部分。盤菜瑩子參觀嘅兩間公團住宅，雖然距離新宿約40分鐘車程，但其實對日本人嚟講，真係好濕碎。最重要係佢參觀嘅單位有近900呎，兩房兩廳，月租都只係8,200港元，同區仲要有幼稚園，真係方便到極點。而另一個700呎單位，三房一廳，月租約1萬港元，有埋露台，又係無得輸。

呢個位於八王子市嘅公團住宅，月租8200港元，好抵！