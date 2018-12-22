劉浩龍6歲起已無童真　發現阿媽扮聖誕老人送車仔：見到成個過程

劉浩龍（師兄）出席商場的聖誕節活動，唱歌之餘更充當MC主持活動，令人意想不到，原來師兄做MC都頗專業的。早前鍾欣潼（阿嬌）婚禮，師兄被傳媒追問有否獲邀，師兄回答說：「冇，其實唔係咁熟。」而問及容祖先當晚向伴郎團「抄牌」以及「比武招親」的事，師兄一副淡然的說：「交下朋友係好正常嘅事，我間唔中都會出去識下朋友啦。」

劉浩龍（師兄）同JW王灝兒一齊上台唱歌。（黃國立攝）

問到聖誕節的活動，師兄說：「聖誕要唱歌，可以同啲歌迷一齊唱下歌過節。其實呢幾年我都冇特登約朋友，因為每一年都有唔同嘅朋友喺度開緊唔同嘅Party，嗰日做完嘢我就會慢慢選擇邊個朋友嗰度好玩。打個電話，聽下氣氛，有啲咩人，咁就包冇衰。唔使一早約定人，咁就唔會甩底咁衰。」

呢個聖誕節，劉浩龍應該都會好忙。（黃國立攝）

說到最難忘的聖誕節，劉浩龍就提起一年發生在6歲時的經歷，他更因此而變得不再相信聖誕老人。「細個我阿媽擺咗對襪喺我床頭，話：『今晚聖誕老人會送份聖誕禮物畀你㗎啦。』當然作為小朋友嘅我梗係好興奮啦，其實我一早就瞓咗喺度，但係就扮瞓偷睇。（就發現）佢同我爸爸夜晚返嚟，就睇住我阿媽親手入咗一架車仔入對襪度，其實我成個過程都留意到。不過就大家好啦，細個都識畀面屋企人，我好細個就已經知聖誕老人係阿媽嚟嘅。」