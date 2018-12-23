【志雲拆局】和泉素行出走日本最怕客套　直呼香港租金貴

由陳志雲主持的《志雲拆局》新一集以「吓！香港生活好過日本」為題，邀請了日本達人健吾與居港日本人和泉素行亮相節目。

身為模特兒的和泉素行居港12年，初來港時以2500港元租住100呎劏房，直呼租金太貴：「我是從零開始，無論留港生活是成功或失敗，我也不過回到零。我喜歡香港的生活，這裡居住了不同國藉人士，但又能做到包容和尊重。日本是單一民族國家，少了很多繽紛色彩，而且比較拘謹，少有主動向人微笑。」

和泉素行（右二）指日本人的客套話令他不舒服。

和泉素行直言對日本人的客套最不習慣，竟然無人招呼的香港茶餐廳更令他感到親切：「入內無人招呼，自由選座，有自由的感覺，還有香港飲茶文化，一家人或朋友圍着吃喝，開開心心，不像日本人活得較為孤獨。」陳志雲笑問「是否住到死的一天？」和泉素行笑說：「係呀！住到死！」

和泉素行居港12年，直指租金令港人生活百上加斤。（資料圖片）

而熱愛日本文化的健吾，指香港人面對災害時最令他反感：「日本有天災、地震，便利店會減價幫客人，反之同等情况在港出現，則是馬上加價，深怕錯過了賺錢黄金機會。」健吾指在他心中日本的男人、女人、老人都好幸福，但日本人階級觀念重，這是他不喜歡的地方。