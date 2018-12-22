劉愷威同楊冪2013年在內地領證結婚，2014再於香港註冊，結婚5年多，二人雖然孕有一女「小糯米」，但婚姻狀況一直受到關注，經過多次嘅否認，楊冪於冬至晚上（22日），透過工作室宣佈：結束兩人的婚姻關係。

劉愷威同楊冪於2012年因拍賣劇集《如意》而撻著，2014年1月於峇里島舉行婚禮，同年6月，小糯米出世。（視覺中國）

聲明提到二人今年簽署協議，和平分手，並指「是雙方彼此尊重溝通後做出的選擇。」並提到雖然唔再以夫妻關係生活，但將會以親人身份共同照顧撫養小朋友，但就未有交代「小糯米」將會由劉愷威定楊冪照顧。聲明最後，提到為保護孩子同雙方家人，聲明發出後，二人唔會再對離婚一事有更多回應。

劉愷威同楊冪近年因聚少離多，因而屢傳婚變消息。離婚聲明指會共同照顧女兒小糯米。（視覺中國）

其實係離婚聲明發出前兩日，網上流出劉愷威與一名身材豐滿嘅女子合照，有指該名女子家中財力雄厚，而當時又再傳出離婚，而楊冪罕有透過工作室回應：「沒有，這種傳聞好無聊！」估唔到，數日後，二人就正式宣佈結束4年嘅婚姻關係。

楊冪婚後繼續搏殺，同就愈來愈少同劉愷威同台。（視覺中國）

現年44歲嘅劉愷威，08年北上賺人仔，好快就成為一線小生，而32歲嘅楊冪，童星出生嘅佢04年因《神鵰俠侶》郭襄一角而被大眾所認識，09年佢因《仙劍奇俠傳三》而人氣急升，之後其主演的劇集同電影都係收視保證。同劉愷威於11年因劇集《如意》而戲假情真，熱戀期的時候，二人不時以孖公仔姿態出席活動或節目，但婚後就似乎變得聚少離多，女兒「小糯米」留在香港讀書，由爺爺劉丹照顧，每次劉丹被問及楊冪嘅事情時，多數都係唔知情。而早前劉丹出席活動時，透露劉愷威將會留港一段時間，但就唔知楊冪會唔會喺香港做冬。

劉愷威同楊冪拍拖兩年，不時都以孖公仔示人，十分恩愛。