靚聲王陳柏宇演唱會前預習　入行12年滄海遺珠逐首講

《沒有吻的資格》、《繭》、《時機》，《親愛的仇人》，這些歌名對你來說或許有些陌生，主唱的正是剛榮升爸爸，不再「隱世」的陳柏宇（Jason）。出道第12個年頭，2017年終於獲樂迷集氣成功，推上了紅館舞台，舉行了一場樂迷比Jason更為感動的演唱會。今年再接再厲，Jason將於聖誕舉行一連三場的《Jason Chan Not Alone Live》，同大家一齊過普天同慶的日子。

有別於過往的演唱會，今次會加入Talk Show元素，Jason除了可以同fans有更多的接觸，仲可以發揮「吹水」本色。

現在的Jason可謂事業、家庭兩得意，但這一切卻得來不易。2007年出道的Jason發展順利，前途可說是一片光明。本以為唱紅了TVB外購劇《一公升眼淚》粵語版主題曲《固執》，往後的事業會一帆風順，豈料受電視台與唱片公司間的版稅風波影響，令Jason的聲勢大滑，事業更開始走入低潮。2011-2015年間，縱然Jason曾推張新專輯，亦有不少出色的歌曲，但並沒有引起大眾的關注，樂壇上的獎項亦寥寥可數。

實力？陳柏宇有。對唱歌的熱愛，更是毋庸置疑。或許外界覺得他少了一團火，少了一份想贏的鬥心。Jason從不在乎獎項的多少，只要仍可唱歌就很滿足。的確在競爭激烈的樂壇下，他的性格很蝕底。多年來一直「紅歌唔紅人」，Jason欠缺的是一個時機。

Jason的其中一首作品《時機》就是訴說當時自己在樂壇的位置和心態。歌曲收錄於2012年《Lost And Found》專輯中，填詞作曲由糖兄包辦。當時Jason事業開始走下坡，大家亦開始忘記陳柏宇的存在。

「從頭到尾 無人想起

為何天不造美

如何去煽動各位為我驚歎地」

樂觀的Jason選擇以正面態度面對，趁這段時間增值自己，靜待時機，深信機會是留給有準備的人。

「要是有時機 腳步再提起

爭取這啖氣」

2017年，Jason奪得叱咤樂壇男歌手銀獎以及我最喜愛男歌手。出道11年，實力終於得到大家的認同和喜愛。（視覺中國）

時機在2016年降臨到陳柏宇身上，被網民封為「樂壇隱世高手」，多年的堅持和努力終於得到大眾的認同。演唱會上大家最想聽到的當然是Jason多首耳熟能詳的大熱歌曲，就如《你瞞我瞞》、《永久保存》、《斷絕來往》、《車匙》，《別來無恙》等。但作為fans，更想聽到的是Jason鮮有在公開場合演唱的「隱世」歌曲。

1. 《萬中無一》

超甜蜜之作，在茫茫人海中遇上最適合我的你。

2. 《沒有吻的資格》

愛一個人除了感覺…還需要考慮愛人的「資格」。

3. 《多此一愛》

自以為有着超越朋友的關係，卻發現是多此一愛。

4. 《繭》

感情變淡，你會因怕麻煩、怕需重新適應另一個人而不提出分手嗎？

5. 《親愛的仇人》

愛侶之間的相處也要圓滑一點，當愛人變成了仇人才來後悔已經太遲。

比起大路的慘情歌，筆者更愛Jason近年講述自己和身邊人關係的作品，先是送給樂迷的《沒有你，我什麼都不是》，再到送給太太的《霸氣情歌》、《認真如初》，給女兒的《無限大》，以及答謝團隊的《後排慶功宴》。其實Jason以往亦有不少出色的非情歌作品，不知那一首是你的最愛？

+ 4 + 3 + 2

1. 《Mr. Adult》

成長往往是理想和現實之間的掙扎。

2. 《Jeep》

兄弟之間的友情，男人間的手足情。

3. 《醫生的悲哀》

如果大家都願意將自己擁有的分享，世界會有幾美好。

4. 《路人乙》

就算是配角，也要做好本份，緊守崗位。

5.《巴別塔》

以戰爭為題，人類是如何親手破壞所建立的文明。

陳柏宇說自己是一瓶醞釀了11年的紅酒，多謝大家等了他11年。他從沒忘記曾幫助過自己的人，亦沒想過要轉公司。上年在頒獎台上奪下「我最喜愛男歌手」時，Jason在台上叫大家下年要轉投其他歌手，因為他已經嘗試過擁有的滋味。作為fans，希望Jason能將更多的「滄海遺珠」帶上演唱會的舞台。

一齊重溫Jason首個紅館演唱會《Speechless》靚相