德國記者聲稱發現希特拉日記　牽涉CIA納粹餘黨驚天大陰謀

二戰魔頭希特拉，一直醉心神秘學，曾經派出部隊尋找亞特蘭提斯，企圖製造出不死軍團，妄想稱霸世界。隨著他戰敗自殺，戰事告一段落，但在1983年，據稱由希特拉親筆撰寫的日記突然曝光，由德國《亮點》雜誌記者海德曼向神秘賣家接洽，單是初步購入的目錄及部分內容，已經要1000萬美金，而且背後牽涉到CIA、納粹餘黨及傳媒大亨梅鐸，究竟60多冊的希特拉日記有何特異之處，最後的發展又如何讓人震驚？下文自有分解。

二戰魔頭希特拉的私生活，一直受到不少歷史迷關注。（網上圖片）

希特拉一向鮮有親筆書信留低，所以德國《亮點》雜誌記者海德曼，向總公司提出他發現了希特拉日記的蹤跡，公司管理層即著他全權負責，並放風稱有興趣買入日記，未幾即有一名男子庫堯，跟海德曼接洽，對方聲稱希特拉即將戰敗前，曾有一個「後宮行動」，其實是將軍方高層撤離避難，當中有一架專機盛載著希特拉的私人物品，更包括了60多冊的日記，但軍機卻被盟軍擊落，而日記輾轉落入東德一名軍官手中，而這名軍官正是他的兄長。

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希特拉日記有60多冊，最後揭發原來是贗品。（網上圖片）

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《亮點》管理層認為希特拉日記可帶來無限商機，庫堯初步展示日記內容，經過聯邦檔案局查證，認為內容真確無誤，而《亮點》即有意全部購入日記，但庫堯提出買賣要絕對保密，不能透露他的身分，而且只會跟海德曼單獨接觸，要擁有全部日記還要等候幾個月。《亮點》大約花了1000萬美金，卻一直只見目錄及殘缺不全的資料，卻已經急不及待賣出刊登權，而其中一個買家正是傳媒大亨梅鐸。

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德國《亮點》雜誌記者海德曼，於1983年聲稱尋獲希特拉日記，原來只是一個驚世大騙局。（網上圖片）

1983年4月28日，《亮點》雜誌刊登了希特拉日記的部分內容，卻只是希特拉的生活瑣事，例如為自己的口氣而煩惱，情婦愛娃走後門獲得奧運會入場券等。但在10天後，日記經過最新科技檢驗後，發現紙張及墨水的材料是希特拉死後多年至1955年才出現，而日記明顯是偽造，雖然海德曼堅稱自己只是受到蒙騙，但最後海德曼及庫堯仍被分別判監4年8個月及4年半。不過有陰謀論指海德曼只是卒仔，背後其實有勢力操控，第一種說法是CIA製作的煙幕，當大家留意該本日記時，暗暗將美國導彈運入德國。另一種說法是納粹餘黨，製作出日記圖利，加上傳媒大亨梅鐸，三方人馬均想利用希特拉日記，為己方陣營謀求最大好處。

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