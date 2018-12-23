馮盈盈開名感謝巴打支持　真心震撼網友心靈：我愛FYY

FYY剪咗個新髮型，不過網民友評價麻麻。

馮盈盈不時成為討論區話題人物之一，由MK港姐，變成貼地、大叔系女子，完全成功逆轉網民對佢嘅觀感。甚之曾經有巴打在FYY的facebook專頁留言，話要賞賜一個帳號俾佢，好讓FYY同巴打絲打互相較量一番。雖然FYY當然婉拒了大家嘅好意，但其實佢一直都留意自己喺討論區嘅話題。



FYY做找數真漢子，開埋live並列出討論區網友id，感謝眾人過往嘅大力素推舉。

FYY早前首次提名即獲「飛躍進步女藝員」，日前佢就特意開live，並寫出8個討論區id，FYY表示:「其實呢幾位網絡打手，我無比錢佢哋，但佢哋都好熱烈咁幫我同節目推post、吹奏我哋，全靠佢哋先有咁高熱度。」FYY表示其實仲有好多網民想多謝，但由於不能盡錄，唯有等下次佢得獎時再開live。



直播同時錄影，FYY拎住個紅蘿蔔係咁搖，仲話紅蘿蔔「動L」

FYY呢個小小嘅舉動，即時震撼兩登討論區，雖然有網友指FYY感謝名單有錯，亦有網友問點解無自己份，但絕大部分網友都高呼「我愛FYY」並表示「期待約戰」，最好笑係有人懷疑FYY列出嘅8個ID，背後都係由佢自己操控。其實除咗感謝名單之外，FYY呢個live玩埋煲湯，一起拎起個紅蘿蔔大即時大講甜嘢，連六號都無眼睇。

