宇宙少女、Oh My Girl香港街頭玩抖音　曬舞技中上環跳到彩虹邨

抖音（Tiktok）可說是時下年青人之間，非常受歡迎的社交媒體之一。而且推出國際版後，熱潮快速吹到韓國。早前韓國女團宇宙少女和Oh My Girl，來香港出席《MAMA》頒獎禮外，竟然特別抽時間走訪港九新界，目的就是為了在街頭拍攝抖音的「OH NA NA NA CHALLENGE」。

宇宙少女成員雪娥、苞娜Bona、EXY、秀斌、Luda、多願、恩熙、夏天、多榮和璉靜，以及Oh My Girl 成員孝定、Mimi、YooA、勝熙、祉呼、Binnie和Arin共17位成員，分成9組，分別到訪香港多區拍攝「OH NA NA NA CHALLENGE」。現時「OH NA NA NA CHALLENGE」在抖音非常受歡迎，是一個注重腳步舞蹈的挑戰，國內外都有非常多跳舞能者爭相上傳影片。宇宙少女和Oh My Girl分別到了尖沙咀、赤柱、中上環、淺水灣和迪士尼等地方，可能17位成員都是偶像歌手出身，在人來人往的香港街頭跳舞，毫不尷尬。

宇宙少女多榮和Oh My Girl Arin結伴到迪士尼外，更在門外一同拍攝跳舞影片。（影片截圖）

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除了尖沙咀文化中心、中環摩天輪、赤柱美利樓和半山行人天橋等著名觀光地外，最驚喜可說是苞娜和孝定竟然到了香港屋邨取景。影片中可見，兩人先到了港人打卡熱點彩虹邨拍攝，早前苞娜已率先在Instagram上傳照片，令粉絲非常驚喜偶像十分貼地！除了彩虹邨外，兩人更到了樂華南邨停車場天台的打卡位拍片，亦曾是GOT7拍攝《You Are》MV的地方，絕對令粉絲非常意想不到。影片一出即成熱話，粉絲又可以跟偶像打卡了！

宇宙少女苞娜早前已上傳在彩虹邨和樂華南邨拍攝的打卡照。（網上圖片）