木村拓哉開微博掘人仔　講普通話同內地網友自我介紹

木村拓哉自從離開Johnny's事務所，頻頻到海外掘金，雖然近期人仔匯率麻麻，但話晒都係強國，又點能夠忽視呢！日前木村拓哉就飛到上海出席手表品牌活動，由於木村上一次去上海，已經係6年前以SMAP成員身分去錄影春晚，今次單拖到內地搵金銀，難怪佢心情大靚，有同佢同機嘅乘客，更得到男神親筆簽名。

相信接下來大家會有更多機會聽到木村講國語。

木村飛抵上海後，第一件事就係開通微博，雖然未有傳任何照片或留言，但就火速得到新浪認證，而粉絲羅志祥，亦留言同偶像「打招呼」。活動上，木村雖然話中文好難，但就頻頻大騷功力：「很高興來到中國，我的中文好嗎？」



木村離開上時前，連發兩po，並出賣咗自己用緊咩手機型號。

出席完活動之後，終於喺微博供獻出第一次，以中文同內地粉絲打招呼：「大家晚上好，我是木村拓哉，我開通了微博，請大家關注我，謝謝。」最後仲附上一個迷人又傾心嘅笑容。而今早（23日）再次發文，並以中文留言「早上好！」同「下次見！」雖然兩個po都係得幾粒字，而照片亦都見唔到木村型樣，但就已經有過萬回覆，當中更不乏以日文留言。如果大家有玩開微博的話，相信都會留意到一眾藝人使用嘅手機型號，因為只要發文，就會顯示使用者嘅手機型號，而木村竟然仲用緊iPhone 6s Plus！真係估佢唔到。

木村喺上海G-Shock活動係咁講國語。

其實Johnny's事務所一直對選下藝人嘅肖像權十分緊張，多年多嚴格執行「網路上不得刊登或使用旗下藝人照片」，直到近年才慢慢解禁，不過要好似木村拓哉咁開微博甚而係拍，相信只有離開Johnny's先可以做得到。

