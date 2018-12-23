米津玄師《Lemon》屢破紀錄未獲紅白邀請　傳NHK特別安排回應網民

人紅一定有份亮相《紅白歌唱大賽》？未必！

早前有傳日劇《不自然死因研究所》主題曲《Lemon》而紅遍日本的新晉才子米津玄師沒有出現在大除夕晚舉行的《紅白》陣容名單之上，令當地網民一片負評，原因是《Lemon》除了登上日本Billboard年度排行榜中的歌曲榜第一位之外，其大碟《BOOTLEG》在銷量排行榜亦只僅次於已宣布引退、安室奈美惠的《Finally》而排行第二。另外日本Oricon亦公布《Lemon》已連續39星期登上當地卡拉OK榜冠軍，平了松隆子於2014年推出嘅日本版《Let It Go》成績，登上史上第5位。

《紅白》方面公布選擇歌手以「今年的活躍」、「世論的支持」、「節目的計劃演出」這三點為基本，有傳落選的原因可能在第三點。（Instagram）

其實日本網民大反應的另一原因是，主辦單NHK有份邀請今年在日本爆紅的Johnny's事務所」男團「King & Prince」首度登場，「紅到爆」的米津玄師竟榜上無名，指NHK辦事不力。

據當地媒體報道，NHK認為，米津玄師從沒有在電視直播下演唱經驗，擔心他未能在《紅白》帶來有水準的演出。不過有傳為回應網民訴求，NHK打算參考去年安室奈美惠演出的做法，為米津玄師準備在一個較舒適的環境下，錄影演唱環節，但到目前為止仍未有落實消息。

已引退的安室奈美惠在去年《紅白》被安排到另一錄影廠搭建舞台獻唱。（Instagram）