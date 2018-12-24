Tiffany Young性感拍片賀SONE聖誕快樂　平安夜驚喜公開錄音花絮

韓國女團少女時代成員最近搞作多多，例如秀英在20日推出首張個人單曲《Winter Breath》，徐玄宣布將於明年舉行香港粉絲見面會，而正在美國發展的Tiffany Young在本月初亦推出新歌《Peppermint》，提早為SONE（少女時代粉絲）送上聖誕禮物，她更拍片祝賀《香港01》讀者聖誕快樂，順道宣傳新歌《Peppermint》。

Tiffany Young早前推出新歌《Peppermint》。

Tiffany Young穿上低胸裙，祝《香港01》讀者聖誕快樂。

除了拍片送祝福外，Tiffany Young今日（24日）亦公開《Peppermint》錄音花絮，在影片中，Tiffany認真研究歌曲唱法，其後以慵懶和性感的聲線獻唱《Peppermint》，呈獻不一樣的聖誕歌。Tiffany在平安夜發布花絮，SONE均表示非常驚喜，尤如收到Tiffany所送的聖誕禮物。

Tiffany Young今日公開《Peppermint》錄音花絮，可見她對工作認真的一面。（影片截圖）

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一齊睇睇Tiffany Young送俾大家嘅聖誕祝福啦！

《Peppermint》錄音花絮