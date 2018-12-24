【江若琳結婚】全手工製前短後長婚妙勁有特色　水晶lace份外矜貴

平安夜前夕江若琳（Elanne）終於同蕭潤邦（Oscar）順利圓婚，自拍拖起Oscar一直將Elanne當小公主般看待，結婚當然要將一切最好嘅嘢俾晒老婆。除咗婚宴上Elanne所配戴總值超過310萬港幣嘅鑽飾，全部都係Oscar買嚟送俾老婆，新娘子婚禮上嘅戰衣都係特別訂製，誓要Elanne做個最美新娘。

婚禮上江若琳所配戴嘅鑽飾及身穿嫁衣，都係精心選購，成就最美新娘。

有別於以往新娘子喜歡心型胸一字膊婚紗，近年女星們紛紛揀選長袖婚紗出嫁，由於靚嘅長袖款式係完全緊貼手臂，多少少拜拜肉都無所頓形，更能展露出新娘子曼妙S曲線。Elanne行禮及會見傳媒時亦著上一件高級訂製款長袖喱士貼身拖尾婚紗，看似密實，但下身大高衩設計，令Elanne行每一步，都騷出美腿，令人難以忘懷。

長袖喱士貼身拖尾婚紗，配以大高衩設計，令Elanne行每一步都騷出美腿。

婚紗前短後長設計，既可以騷長腿亦可展露美絕婚鞋。

有別於近年女星鍾情以色列、黎巴嫩婚妙品牌，Elanne搵嚟合作多年，仲曾經傀過緋聞嘅形象指導兼設計師 Marco M Chan製作嫁衣。呢位90後設計師，2010年入行，同多位藝人好似王君馨、G.E.M.鄧紫棋、謝安琪、田蕊妮等合作無間，2013年起開始自家品牌。呢次為Elanne設計嘅婚紗，全手工人手製作，花上足足260小時縫製而成。

Elanne嘅嫁衣搵嚟合作多年嘅造型師好友Marco M Chan製作。

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而婚紗布料亦大有來頭，用上最頂級嘅法國Lace品牌Sophie Hallette，特別訂製鑲有大量水晶嘅Lace，令Elanne 360度全方位閃爆全場。Sophie Hallette源自1887年，由Eugène Hallette於法國北部靠近比利時著名紡織小鎮Caudry開始呢座工坊。好多名人都曾經穿著SH嘅Lace亮相，包含瑪莉蓮夢露、玉婆伊莉莎伯泰萊等。2011年英國凱特王妃嘅婚紗Lace亦來自Sophie Hallette，所以話Elanne嘅婚紗來頭認真唔細架。

婚紗用上最頂級嘅法國Lace品牌Sophie Hallette，綴以大量水晶，鎂光燈下閃閃生輝。