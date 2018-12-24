朴寶劍成粉絲「平安夜最想一齊渡過」明星　另外4位有何共通點？

今天（24日）就是平安夜，不少人都會與家人、朋友或愛人一同渡過，迎接明天聖誕節的到來。雖然聖誕節是西方國家的節日，可是韓國亦與香港一樣，在街道上也感受到濃厚的聖誕氣氛。根據一韓國教育機構「想一起渡過平安夜的明星」的調查所得，《男朋友》朴寶劍就成為第一位。

調查在上月23日至本月21日期間進行，在573名調查對象中得出，韓國小鮮肉演員朴寶劍以141票獲第一名。朴寶劍早在2016年擔任《雲畫的月光》男主角時，已累積大量人氣。今年再拍住宋慧喬做《男朋友》，可說是人氣再一次上升！而緊隨第二位則由EXO D.O.以102票獲得；第三名則是得到96票的BTS防彈少年團成員V。而第4及5名，則分別是Wanna One姜丹尼爾和《經常請吃飯的漂亮姐姐》的男主角丁海寅。

《男朋友》朴寶劍榮登第一位，可見近日人氣非常高企。（網上圖片）

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5位上榜男藝人 皆予人弟弟的感覺

綜合5位上榜的男藝人，粉絲發現都有一個共通點，就是5人都給人「弟弟」的感覺。首先朴寶劍和丁海寅在今年兩套韓劇中，都與年齡相對較大的女主角拍檔做情侶，在戀情中擔任「弟弟」的角色，令一眾姐姐粉絲非常心動。而三位偶像D.O.、V和姜丹尼爾，雖然在台上依舊散發充滿魅力的男性美，可是台下的他們卻不時出現反差萌。例如D.O.和V都是台下容易害羞的性格，以及姜丹尼爾私下愛貓的行為等，都給粉絲一種可愛和想要被保護的感覺。看來今年繼續是年下弟弟最大勢，未知大家心中的偶像又有沒有上榜呢？

台上台下完全兩個風格的BTS防彈少年團V，成為第三名。（網上圖片）