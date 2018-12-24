洛兒做「日本情色攝影大師」米原康正模特兒感興奮：Cut開4部份影

洛兒唔止靚，其實打碟都幾叻㗎。（林迅景攝）

DJ Lokyii（洛兒）昨晚出席位於旺角商場內的日本時裝潮流店開張儀式，洛兒除擔任開幕嘉賓外，還到場打碟助慶。開幕嘉賓中，還有盤菜瑩子、Eva以及由日本遠道以來的殿堂級攝影大師米原康正先生為來賓拍攝寶麗萊。據知，洛兒接受《香港01》訪問時表示，TVB節目《美女廚房》的工作完成後，就專注於自己打碟上的發展。談及同場的米原康正先生，洛兒即表示自己仰慕米原康正的作品已久，她說：「佢嚟緊三月有個畫展，之前佢就同香港好多唔同行業嘅人合作，有DJ界、模特兒、Youtuber好多女仔影咗好多輯相。」

今次洛兒同米原康正齊齊打碟做開幕嘉賓。（林迅景攝）

洛兒表示，被米原康正大師拍攝時感到好玩以及興奮。「本身我就睇到佢有好多寶麗萊，Cut開晒唔同部份嚟影，咁我上次就睇到佢點影，原來要好多相機一路換住影。（佢都係咁樣影你？）係吖，唔準郁㗎。（影咗幾多部份？）通常係4個，頭、身、腰、腳囉，哈哈。（有冇同米原康正傾計？）有吖，不過都係用好簡單嘅英文，我唔識日文㗎，哈哈。（睇過佢以前啲作品？）第一次接觸嘅，就應該係睇過佢影Angelababy，因為我好鍾意佢。」



對於此次能夠成為米原康正的模特兒之一，洛兒說：「好正，終於可以影到相，可以喺佢手上攞到簽名相。」

盤菜瑩子、Eva都係米原康正先生嘅模特兒。（林迅景攝）

洛兒Lokyii，《美女廚房》（資料圖片）