【胡歌結婚？】新娘子係同公司新人章樂韻　本尊回應讓粉絲放心

內地男神胡歌，近日傳出婚訊，而結婚對象是同公司的小師妹章樂韻，消息震驚整個娛樂圈，粉絲紛紛送上祝福。由於胡歌身邊好友，霍建華、劉詩詩、唐嫣相繼結婚，現已36歲的胡歌亦已進入適婚年齡，不時被網民催婚，而對於結婚傳言，胡歌透過公司用八個字回應，結局相當霸氣。

內地男神胡歌近日傳出婚訊，新娘子卻一直成謎。（視覺中國）

胡歌婚訊緣於有一名婚禮統籌公司職員爆料，指胡歌找他們的公司辦喜事，而且已經取得結婚證，只待官宣公布消息。其後網上再傳出新娘子，是胡歌同公司的小師妹章樂韻，現年23歲的她，深圳大學畢業，拍攝大學招生微電影《夢，開始的地方》，清純仙氣外貌，驚為天人，更成為了深大校花，隨即被唐人影視羅致旗下，去年參演首齣電視劇《夢幻西遊》。

有傳胡歌的結婚對象，是同公司的小師妹章樂韻。（網上圖片）

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事件在圈中鬧得沸沸揚揚，而且新娘子人選除了傳出有章樂韻外，還有胡歌舊愛薛佳凝及一名圈外女友，粉絲一直等待胡歌一個肯定的答案。最後胡歌透過公司發表「胡歌結婚，絕無此事」，並上載了一張貓咪圖片，寫著本尊回應了。胡歌直接否認婚訊，以上三位新娘子也只是網民自己腦補，但章樂韻卻因為今次事件而人氣急升，搭了一轉順風車。