杜小喬拍小電影被胸襲　成YouTube 香港年度十大本地熱門影片之一

今年幾位樂壇新人都係Youtuber出身，脅網上人氣轉戰舞台，但講到KOL轉做藝人嘅成功例子，就不得不提「娘娘」杜小喬啦。今年佢繼續KOL藝人兩邊忙，早前參演 VIU TV 旅遊節目《堅離地》，同達哥深探日本文化火花四濺笑到爆廠；而佢主演嘅小電影《我的小鬼兵》，為求效果逼真，被胸襲都親身上陣，成功躋身「YouTube 香港 2018 年度十大本地熱門影片」第四位。

早前杜小喬參演 VIU TV 旅遊節目《堅離地》，同達哥深探日本文化。（IG圖片）

《我的小鬼兵》男女主角係合作無間嘅小喬同熊仔頭，今次大玩人鬼情，飾演驅魔神棍嘅小喬，同熊仔頭呢隻鬼喺前段好笑又浪漫，催淚結局卻令人心噏。三十幾分鐘嘅小電影，小喬交足功課，亦拍咗好多從未試過嘅戲份，例如食煙一次過起三飛，仲有一場長達半分鐘、被人又鍊又抓胸嘅鏡頭，不過呢對龍爪手主人，其實係屬於一位女演員。

小喬同熊仔頭再次合作，於《我的小鬼兵》中飾演一對。（影片截圖）

見到小喬被胸襲大家嘅反應係咪同熊仔頭一樣？

原來呢雙手係來自女生。

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打入 YouTube 排行榜更是一種公認，對此小喬說：「我覺得好開心，好替熊仔嘅創作團隊好高興，有份喺當中沾光我都感到好榮幸，而熊仔嘅創作團隊藉 YouTube 各界嘅觀眾views數而得到肯定，好為佢哋覺得光榮，而佢哋獨特嘅創作方式值得各界去參考。如果將來熊仔需要再拍攝續集，我都會義不容辭去參與。」