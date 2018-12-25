獲林俊傑送上驚喜聖誕禮物　孫燕姿都唔捨得買嘅相機到底有幾勁？

普天同慶嘅聖誕節，大家今年收到咩聖誕禮物呢？好多時睇到心儀又唔捨得買嘅禮物，都會暗暗希望聖誕老人可以送到手中。孫燕姿話晒都係樂壇天后，但一樣有睇到好鍾意但嫌貴唔捨得買嘅嘢，今個聖誕終於願望成真，好友林俊傑一擲千金買嚟送畀佢令燕姿相當興奮。到底係咩禮物連天后都嫌貴唔捂得買呢？

孫燕姿7月尾誕下囡囡後一直未復工，享受做全職媽媽樂趣。（孫燕姿FB）

孫燕姿婚後減少工作，育有5歲囝囝納小子，今年7月底再誕下囡囡Poppy湊成好字。呢日佢喺Facebook分享收到一份夢寐以求嘅禮物，但送禮者居然唔係佢老公面係林俊傑噃﹗「有這麼一個溫暖的男生，知道我六個月前想要買這台相機。但因為太貴了，我猶豫再猶豫。《他說》珍貴的時刻要記錄下來，就在這個聖誕把它送了給我。不是禮物的價格，而是在百忙之中，他還想到我，讓這個聖誕更快樂。」

諗足半年都唔捨得買嘅心頭好忽然出現喺眼前，JJ呢個驚喜實在太大了﹗（孫燕姿FB）

呢部連孫燕姿都覺得太貴唔捨得買嘅相機，正正係有相機界勞斯萊斯之稱嘅Leica，紅底白字Logo相機係攝影發燒友眼中殿堂級嘅聖物。JJ送畀燕姿嘅呢部Leica Q Silver (Typ 116)，配備全片幅高像素感光元件，以及超大光圈Leica Summilux 28 mm f/1.7 ASPH.定焦鏡頭，喺大部份環境都無需依靠閃光燈拍攝，要價達16萬新台幣，折合港幣約36000！