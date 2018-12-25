拍真人騷《小姐姐的花店》認一無是處　小S幕前爆喊：我懂甚麼？

眾所周知台灣藝人小S（徐熙娣）出道多年，因為主持風趣幽默關係而深受觀眾歡迎，特別是同蔡康永主持的《康熙來了》更紅遍兩岸三地。近年將重心轉移內地的她，近來接拍真人騷節目《小姐姐的花店》，竟意不到活潑搞怪的她在鏡頭前痛哭，表明自己其實係一位冇自信的人，同時非常在意網民的批評。令大家透過節目更了解她的內心世界。

過去小S在節目上總給人一種直來直往，活潑搞怪的形象，的確令人標籤她是一位樂觀的人，但她就直言其實一直對自己冇自信：「因為我在台上讓大家開心，可是我回到私底下之後，我就會覺得我就是一個媽媽，就是一個中年婦女。」

小S透過節目表明自己沒有自信。（網上圖片）

小S亦好怕網民的批評。（網上圖片）

而40歲的她一直以來對自己身材甚有要求，絕對不會令自己變肥。同時亦直言非常在意網友的意見：「其實確實我對自己真的很沒有自信，因為那些網友罵我就是已經胖到就是虎背熊腰，如果沒有修圖的話你就是盡顯老態。」邊講邊落淚令人甚是痛心。而在旁的另一位嘉賓宋佳就安慰她：「你一點都不愛你自己。」但小S認為自己就是一無所處：「你會演戲，到底我會（懂）甚麼啊！」意外揭露了她真實一面。但不少網友認為小S不用懷疑自己，皆因她會寫歌﹑會跳舞﹑會主持等，有太多本事何來一無是處呢？

小S更講到喊。（網上圖片）

她直言自己一無是處。（網上圖片）

事實上，小S亦因為身材問題而想過退出娛樂圈。就在一次直播中她曾經講過自己好想吃豬血糕、麻辣火鍋﹑公仔麵等，但奈何因為女明星要維持身材關係，她只好乘乘忍耐露出委屈的神情，不禁令人覺得身為女明星真的過得不容易。

小S曾在直播講過想退出娛樂圈。（網上圖片）