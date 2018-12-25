狄鶯耗近億家財後退出娛樂圈　下半輩子照料兒子孫安佐

台灣藝人狄鶯今年因愛子孫安佐，在美國涉及恐怖攻擊及持有槍械被捕，其後狄鶯及丈夫孫鵬赴美營救，經過200多天，成功救出愛子，並馬上飛返台灣。事件看似告一段落，但日前突然傳出狄鶯有意退出演藝界，打算下半輩子照料兒子，母愛認真偉大。

狄鶯及孫鵬救回兒子後，即傳出狄鶯有意退出娛樂圈，全力照顧兒子。（視覺中國）

孫安佐在美國出事後，孫鵬、狄鶯赴美營救愛子，而孫安佐被關柙8個月後，終於能安全返回台灣，狄鶯夫婦在今次事件更耗掉了近億家財，台灣傳媒在事發時，鋪天蓋地的報道，令狄鶯認為全台也在消費她們一家，甚至圈中人也出來抽水，令她感到心寒，而返台後不少網民更在狄鶯的Facebook專頁留言，「妳活該」、「有比妳兒子的愚蠢行為更令人生氣嗎」、「教出這種什麼小孩」，完全是一沉百踩。

孫安佐返台後，操出一身健碩肌肉。（網上圖片）

孫安佐上載自己的操肌短片，再次惹來各界關注。（網上圖片）

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經過今次事件，狄鶯見盡演藝界的人情冷暖，而事件主角孫安佐不但未有變得低調，反而上載自己操肌的短片，情緒顯得相當亢奮，令他繼續成為傳媒關注焦點。為了好好照料兒子，有傳狄鶯有意退出娛樂圈，用下半輩子時間都獻給兒子，狄鶯更剪掉了一頭長髮以示決心，在此之前，狄鶯入行後只試過一次剪掉長髮，就是跟丈夫的首次離婚，其後二人復合再婚，現時又遇上愛子出事，要做稱職的明星媽媽，殊不容易。