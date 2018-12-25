ONF香港倒數聖誕　MK不幸腳傷照為E-TION生日

韓國男團ONF昨日來香港特意出席「apm ONF平安夜狂歡倒數夜」和各位FUSE（ONF粉絲）一同倒數。時隔一年再到香港和FUSE見面，ONF 7位成員也十分開心。因為昨日是成員E-TION的正日生日，所以大會就準備了生日蛋糕為E-TION慶祝。E-TION就指本身成員J-US曾表示會送他生日禮物，但自己到現在都沒有收到，他們就表示會在今日回到韓國之後就會追問一下。 攝影：黃國立

ONF成員MK就不幸在香港受傷，MK在香港的酒店會J-US因為推門時用錯力度，所以不小心被大門撞倒膝蓋位置，令MK行動有少許不便。在活動前，MK也一直用冰去敷撞傷的位置，希望可以上台跳舞，可惜最終不能和成員們一起跳舞，只可以坐在椅子上唱歌。

ONF眾人為E-TION送上生日驚喜。

MK在香港不幸受傷，所以在活動上只可以坐下來為FUSE表演。

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相信不少人也很想知道ONF的聖誕願望，ONF就希望可以做更多好的音樂給各位FUSE，同時，他們更加希望可以在有更多好歌的時候開自己的演唱會，更加十分識做地表示只要和FUSE們一起過就已經很幸福快樂。在活動上，ONF更為80位粉絲簽名和玩遊戲，相信為FUSE也帶來一個難忘的平安夜。

ONF成員LAUN可愛得來又有活力。

ONF成員HYOJIN在現場最受大家歡迎。

MK在活動時更餵LAUN吃綿花糖，讓大家都看得十分投入。

ONF都十分愛聖誕老人的鬍子。