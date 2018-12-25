拒再為兄弟守秘密　曹永廉蕭正楠明年拍劇爭做男一？

曹永廉與蕭正楠今日（25日）到油塘出席聖誕節活動，提到黃翠如榮升「蕭太」後依然沒影響二人感情，阿廉笑指阿嫂亦很照顧他，明年他將與蕭正楠到美加開唱，若她能夠同行相信會生色不少。

曹永廉聖誕忙出活動賺錢及拍劇，相信家人不會投訴。（黃國立攝）

阿廉正忙與田蕊妮合作新劇《她。她。她的少女時代》，他指一連數日聖誕假期都要開工：「只有平安夜陪子女去party，只陪了一個鐘，希望他們沒投訴啦！我去開工時他們依然很開心，其實往年聖誕我都是開工，又不怕見不到面。」

問到初嘗男一的滋味？阿廉笑說：「其實並不是男一，我只是有份參與，這是一部女人劇、愛情小品，我和阿田、李思捷認識很久，每天開工都在笑。其實做甚麼位都冇所謂，只要做得開心，唔一定多戲都可以有好好的反應。」

二人獲「最受歡迎電視拍檔」，工作陸續有來，更預告再次拍劇鬥戲。（黃國立攝）

問阿廉榮升男一後有否性情大變？阿蕭笑說：「佢依然冇變，同漆黑中的螢火蟲一樣耀眼，但見到他很緊張去刨劇本。」二人又預告將於明年再次合體拍劇：「六月會開一部劇集，最近我們主持、綜藝都合作過，對上拍劇都兩年多，不過卡士、劇種都未定，最重要是時裝劇，他老人家不用辛苦。」

而阿廉為蕭正楠保守婚訊的秘密數月，是否欠他一份大大的聖誕禮物？阿蕭笑言：「我肯跟他做朋友已經是大禮，到底是緣分令我哋成為好兄弟，我們之間有很多男人的秘密，相信他也有一些是不可告人。我有向他的子女試探過，但都說不知道，若然他最愛錫的子女都沒講，相信是沒有漏口風。」阿廉反擊說：「希望你再有秘密不要跟我講了！」