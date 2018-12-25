退出4個月復出？　吳宗憲將與兒子鹿希派錄節目：只是講了個笑話

吳宗憲小兒子鹿希派（LucyPIE）吳睿軒8月在IG宣稱如果女友病情未有改善，便要製作炸彈炸台北市政府，讓全民陪葬。作為公眾人物的吳睿軒，這一失言舉動引來罵聲連連，更激嬲吳宗憲大罵「藝能界不需要你這樣的人」，讓出道僅23日的兒子推出娛樂圈。不過短短幾日之後，吳睿軒就去了年代電視台，參加黃國倫主持的《金曲傳奇-無與倫比同樂會》節目錄影。

吳睿軒失言之後曾在Facebook道歉，聲稱自己只是開玩笑，沒有想到被有心人截圖，並自願承擔後果。（VCG）

事隔4個月，據台媒報道，吳睿軒宣布明年1月18日將同25歲的女歌手斯亞舉辦「FAMOUS PIE」售票演唱會。而在這之前，吳睿軒將同爸爸吳宗憲在1月5日一齊亮相台視節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》錄影（節目將於農曆年三十晚播出），這是繼吳睿軒揚言炸台北政府之後父子首次同場登台，對此前叫兒子退出娛樂圈吳宗憲似乎有些自打嘴巴，但他認為兒子有自己的人生，只不過講了一個這樣的笑話，沒有什麼復不復出，他擁有都在他的人生裏。

網友見狀也紛紛留言，「哪天他兒子要炸娛樂圈怎麼辦」、「這種人還能復出」、「最新一輪的炒作手段嗎」等等，似乎都不太看好。