羅志祥追星成功！　平安夜獲偶像木村拓哉親自回覆

日本Johnny's事務所一直嚴格控管旗下藝人的肖像權，但從去年開始陸續解禁，繼上半年山下智久開設微博之後，日本人氣男星木村拓哉日前也開通微博，並上傳了一段中文影片，向一班粉絲打招呼。身為木村頭號粉絲的羅志祥（小豬），當然第一時間關注偶像，更激動留言，不少網友看到立刻留言點讚，推小豬上熱評。有「全民助攻」，再加上「全城集氣」，小豬昨晚（24日）終於得到木村的回覆！

木村拓哉日前開通微博，羅志祥第一時間關注偶像，更激動留言。（微博截圖）

日前飛到上海出席手表品牌活動的木村，特別開設個人微博帳號，短短三天已經有40萬粉絲關注，人氣強勁！小豬這位超級粉絲更post一張昔日追星照，主動Tag木村「希望您會看見我」，他見到自己的名字和偶像一起登上熱搜榜，還興奮表示「我要哭了，我的名字居然跟我的偶像放在一起啦」，網友紛紛留言「在線追星加油！」、「頭號粉絲」。更有一位任職機師的網友，拿着小豬的追星照，與木村合照，並留言：「只能幫你到這兒了。」全民助小豬追星！

小豬上載昔日的追星相，隔空向木村「表白」，更一度登上熱搜榜！（微博截圖）

一位機師網友拿着小豬張相同木村合照，又搞笑又窩心。（微博截圖）

木村連日來亦Keep住發文，雖然只是簡簡單單的兩句「早上好！」及「下次見！」但也吸引到大批粉絲留言，當中也包括小豬。昨日（24日）木村上載了一張舉起香檳的相片並留言：「I wish your merry x'mas」。隨後再轉發小豬的微博，寫道：「Thanks & merry x'mas！」收到偶像親自回覆的小豬心情十分激動，更以日文表達自己非常開心，同時再鼓勵其他粉絲：「我被翻牌了，各位追星的你們都要加油啊！」不少網友表示又羡慕又嫉妒，心情大靚的小豬更不斷回覆粉絲的留言，與粉絲分享自己的興奮心情！

小豬在平安夜終於得到木村回覆，難怪佢都特別興奮！（微博截圖）