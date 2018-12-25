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於1993年拍攝電影《金枝玉葉》後，獲曾志偉賞識轉到無綫電視當「獎門人」節目系列主持的林曉峰（阿Lo），至今入行已經25年。今年跟無綫約滿後，就轉投ViuTV懷抱，繼續做老本行主持遊戲節目。一直都在幕前當下靶位的他，原來有屬於自己的一套生存之道，只要無時無刻保持着自己會被淘汰的心態，自然就會進步。

阿Lo為ViuTV拍攝的節目《愛我嗎？愛你媽！》，是相隔多年後跟老婆康子妮一起於幕前工作。（陳順禎攝）

林家么子認黐身又黐家

轉戰ViuTV的阿Lo除了主持遊戲節目《Good Night Show 發洩擂台》，更跟太太康子妮合作主持真人Show《愛我嗎？愛你媽！》及資訊節目《堅離地》。提到拍攝《愛我嗎？愛你媽！》中，在節目中看到不同人的相處，跟太太可有什麼衝擊，阿Lo坦言因為這個節目學到慢慢要接受及學懂各人都有屬於自己的世界，同時要讓身邊人擁有自己的空間。

因為在家中排行最細，阿Lo直言自己非常「黐身」，所以長大後當家姐林珊珊和哥哥林海峰各自有自己的家庭後，自己都很嚮往擁有屬於自己的家庭，笑言：「基本上，有時後做完一單工作後，好似會好少見到我，因為我留咗喺屋企。」阿Lo直言自己很注重家庭，而工作只是工作，自己為何要結婚和生小朋友的原因是享受家庭生活。

在主持《Good Night Show 發洩擂台》前，有事都不夠膽爆出來，因為怕爆發後了會影響身邊的人和事，但是做了這個節目後就發現，如果用了適當的方式，就絕對沒有問題。（陳順禎攝）

不求表面效果 錄影節目前跟參賽者傾談

講到所主持的《Good Night Show 發洩擂台》玩法比較接近《獎門人》，注重情緒管理的阿Lo表示這個節目不單單是個遊戲節目，而是讓香港人明白到大家都擁有發洩的權利及空間。阿Lo指主持一個節目不是這麼簡單，自己亦不想草草了事：「我唔鍾意做啲太過表面，為咗節目效果而做。」故在節目錄影之前，自己都會跟不同的參賽者傾談，希望了解對方後，能夠在玩遊戲期間，令對方去抒發負面情緒。

在入行首部電影《金枝玉葉》中，阿Lo能夠跟張國榮合作，當時有很多人都妒忌阿Lo，但自己的心卻不是這樣想，因為這麼多年來都明白到自己的位置在哪裡。（陳順禎攝）

自認「三輸」 能夠在縫隙中行走

既然在節目中學懂如何適當地發洩，入行這麼多年可曾試過遇到壓力爆煲的時候？阿Lo聞言即謂：「幾時都辛苦，當你一起身照塊鏡，睇住自己個樣都辛苦。你望住自己個樣，你唔係彭于晏嘅時候，你咁嘅樣，捱得一日得一日，你都唔知幾時冇得做，仲唔係壓力？成世人都係會咁。」家姐林珊珊及林海峰多才多藝，或多或少都會造成壓力，自認「三輸」的阿Lo坦言自己什麼都輸蝕過人，輸樣貌、輸身高、輸頭髮、輸有型、輸錢。可以做的，只能夠在縫隙中行走。

問到會否想事業更上一層樓，清楚明白到自己位置的阿Lo指，無論在拍電影或者擔任節目主持，從來都是輔助的角色，因為自己不是張國榮，不是吳鎮宇。就算做主持看似主導整個節目，但到頭來只是一個工具：「主角都唔係我哋，一定係個Show本身，我哋只係個工具將節目嘅流程，令到好Smooth咁去進行。做咗咁多年個心唔會話想唔想，因為你知道你想同你真係做嗰樣嘢，係唔會一樣。」

去到ViuTV主持節目，雖然經驗比較豐富，但坦言覺得自己都有在其他人身上學習的機會。更加重要的，就是接受社會進步，很多時候大家協調不了，原因都是沒有好好地去了解對方。（陳順禎攝）

談離開大台原因：喺就嚟被淘汰嘅時候盡快離開！

明白到娛樂圈的玩法後，令阿Lo尋找到自己的生存之道：「唔接受嘅話，就會好辛苦。而家唔係唔接受，而係明白到玩法。我之前做訪問都講過，就嚟被淘汰嘅時候就盡快離開，總之喺一間公司我唔會做得耐，盡快喺公司淘汰自己前離開。」離開無綫後過檔ViuTV，阿Lo透露起初都有朋友感到詫異，當明白到自己這個想法後，整件事就很容易理解：「其實要保持住你就嚟被淘汰呢個心態，先至會有進步。」有部分人可能會覺得麻木地工作只會掏空熱情，因為覺得太過穩定，所以阿Lo提醒到我們，當處於Comfort Zone的時候是最危險，如果你還未想退休，能夠做的就是令自己改變。

不過，這個「淘汰論」令阿Lo入行至今都沒有安全感，因為經常保持着被淘汰的心，只會在有限時間和空間中盡情工作：「喺唔傷害人嘅底下，盡量做自己想做嘅事。」更覺得在娛樂圈生存，並不是要互想傷害來得到回報，而更加要互利互惠、互相幫助。