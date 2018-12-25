【多圖】盤點圈中女星聖誕靚相　陳茵媺一家紅噹噹應節最溫馨

又到聖誕～又到聖誕～到處都充滿濃濃的節日氣氛，每年到了這個普天同慶的大日子，不少人都會相約朋友一起慶祝兼狂歡。去看聖誕樹、逛街、吃聖誕大餐這些必備節目自然不在話下，也有不少人選擇出遊過一個白色聖誕，又或者留在家中開Party慶祝，而圈中女藝人亦都趁着這個節日在網上分享靚相，一起來看一下她們怎麼應節吧！

陳茵媺同陳豪成家去咗澳洲過一個熱辣辣嘅聖誕節。（IG圖片）

其實未到聖誕節，就已經有好多人進入Holiday mood，安排好一連串的慶祝活動，有人相約朋友狂歡，有人與另一半共度佳節，亦有人與家人享下天倫樂。要數最溫馨的聖誕相，相信非陳茵媺（Aimee）的莫屬！Aimee與老公帶着三個仔女飛到澳洲避寒過聖誕，他們全家穿着同款套裝，紅噹噹相當應節，三個小寶貝都精靈可愛，大仔Aiden和二仔Nathan一起拆禮物，而囡囡Camilla就戴着皇冠，像小公主一樣，一家五口幸福滿瀉！

Aimee一家五口非常幸福！（IG圖片）

因為拍攝TVB旅遊節目《3日2夜》成功升呢做「女神」的陳詩欣（Eunice），經常在IG分享靚相，向一班粉絲大派福利。她在IG post了一張與聖誕樹的合照，穿着紅色針織衫，黑色短裙的Eunice，擺出S形Pose，大展Fit爆線條！網友紛紛留言祝女神聖誕節快樂！

陳詩欣呢個S形冇得輸！（IG圖片）

+ 6 + 5 + 4

點擊下圖看更多圈中女星的應節打扮：