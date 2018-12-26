【專訪】ViuTV藝人李蔓瑩踩入KOL界開Live　同觀眾齋傾偈拒行性感

「網絡直播」一詞，相信對現今都市人而言並不陌生，但到底看直播的「意義」何在？一位會看遊戲直播的「觀眾」，看直播主的「意義」是為了學習更高的技巧，或直播主的趣味性遊戲方式；一位看唱歌直播的觀眾或者是聽「歌手」的演唱聽膩了，希望聽一些較貼地的歌聲。

最近ViuTV藝人李蔓瑩（Renee）除了身兼原有的節目主持和活動司儀的工作之外，亦投身於直播行列，在「Up.live」開設頻道當一位不定時「直播主」（此辭彙源自內地，即是開直播的人），她不會玩遊戲、沒有唱歌、沒有玩樂器、沒有教化妝、沒有教運動、沒有教下廚，但依然大受網民歡迎，原因何在？

從「直播世界」外圍觀看，一位成功的直播主主要分為三類，技能型、花瓶型、第三類是集兩者於一身。花瓶型，顧名思義，樣貌標緻、身材火辣性感是必需。（陳順禎攝）

以發放正能量為己任

問：在開live期間，你通常會做甚麼？

Renee：最主要係同大家傾偈，其實我嘅直播最想就係大家都開心。啲網民通常都係問我節目啲嘢係咪真，例如同杜汶澤一齊拍嗰個節目咁，會問我有關個廚房嘅嘢，好多奇怪問題，咁我都會一一解答。有啲人都會悄悄話同我講啲心事，例如學業上嘅問題，家庭上嘅問題，或者係男女朋友嘅問題咁，我都有問佢哋點解連心事都會同我講，佢哋覺得個感覺真係好似朋友咁，又或者佢哋本身嘅朋友真係唔多，就係想我去畀啲意見佢，帶一啲正能量畀佢哋，我係可愛同開心樂天派！

Renee有一個外號，叫「人肉收音機」，原因是她太喜歡說話：「由瞓醒到瞓著嗰一刻我都係講緊嘢。」（陳順禎攝）

開live的矛盾

問：又要拍節目，又要做司儀，直播工作如何兼顧？

Renee：開live其實某程度上對我嚟講都係一個矛盾，因為我通常都鍾意喺我嘅私人時間去開，但又同緊好多觀眾去講一啲我好私人嘅嘢，呢個矛盾我覺得幾得意，因為明明個空間度得我一個人，但同一時間又有好多人同我傾緊偈，我好鍾意呢個感覺。

在專訪期間，記者要求Renee臨時開live，結果在十分鐘之內，觀眾人次已超過84人。Renee向觀眾表示正接受《香港01》訪問，網民反應熱烈，紛紛向Renee詢問詳情。（陳順禎攝）

拒行性感

問：社交網站入面，經常見你大派福利性感騷身材，在live中亦會作差不多的打扮？

Renee：唔會，如果真係要追溯返，我唔係成日都post，我只係間唔中會post，post只係因為真係去遊船河，真係去沙灘，咁我梗係著泳衣啦，唔通着樽領咩？呢個係正常嘅場合！如果我係要行性感嘅，咁我平常都會著得性感啲啦！如果係賣身材嘅話，喺節目上我都賣啦，Deep V啦，係咪先？但我唔係呀嘛！咁我相信大家都會清楚我到底係咩路線。如果要行我一早行咗啦，我意思係話我後生啲嘅時候，唔洗等到而家，（有心唔怕遲？）我就係無心！

Renee最近受杜汶澤賞識，到其節目《為深夜總是餓》擔任主持。（陳順禎攝）

無需猜度觀眾

問：總會有人因為你的身材和樣貌而看你直播，對此你有什麼看法？

Renee：佢哋Follow我嘅話我會多謝佢哋，例如佢哋讚我嘅相咁，係一件正面嘅嘢嚟，所以無謂要諗到咁負面，因為當你去開一個社交網站，就會係想多啲人睇，就係想同人分享，我唔會去猜度每個人到底諗啲咩，因為控制唔到，點解唔自己諗得樂觀啲呢？

Renee啲IG相，其實幾養眼：

+ 26 + 25 + 24

係Friends定係Fans？

問：既然你會將自己的私人事向網友分享，網友又會向你分享心事。你可否說明一下你與網友之間的關係？

Renee：講真，好似朋友咁。即使我同我一啲真係認識嘅朋友，或者係中學同學呀，都唔會成日都見到面，始終大家出嚟做嘢都好忙，雖然我同佢哋（網友）係冇見過面，但個感覺都好似係一啲好耐冇見過朋友咁，我每個星期開live，咁就成個星期冇見面喇，所以佢哋對我嚟講都係朋友。同埋我好少會講係我啲fans，因為我自己唔係好鍾意呢個字眼，我會話係我啲Friends囉，因為我哋嘅相處都係同朋友一樣，又何需要標籤偶唔偶像呢？

（既然是朋友，又能否約你食飯或外出？）咁都會分真實嘅朋友同網上嘅朋友嘅。（陳順禎攝）

後記：直播主與觀眾 關係如「筆友」

既非得到有用的資訊，亦非求養眼滿足好奇心，但又能夠留住觀眾繼續追live，或者就是憑住一種「可靠的虛無」。正如Renee所說，她與網民的關係很莫名其妙，既有真正朋友般的交心，卻無朋友間生理上的互動，既互不相識，卻又相知。

記得多年前白韻琹的電台節目《盡訴心中情》，聽眾就憑一個電話向白姐姐傾訴心事，或傾傾閒偈，真實中卻互不相識；更貼切的，可謂多年前流行的「筆友」非常類似。或者最佳的傾訴對象，就是與自己全無關係，生活上互不抵觸，不會怕「我爆你大鑊」、「用秘密要脅你」等等尷尬場面。

Renee就是擁有一種讓人暢所欲言的感覺，心無城府，即使她未能給「朋友」最佳的建議或解決方案，也總能被她傻氣感染，看看她的直播，起碼能令心情放鬆。

Renee有一個必殺技，就是她模仿比卡超的配音非常神似，很多「朋友」都會在直播期間要求她模仿。不過，Renee對《精靈寶可夢》（前名：《寵物小精靈》）卻不太了解。（陳順禎攝）