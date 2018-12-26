《青春時代》孫承源無牌醉駕撞車逃走被捕　經理人公司急劃清界線

曾演出韓國電視劇《青春時代》系列、《加油威基基》等作品的男演員孫承源被發現撞車後不顧而去，以及醉酒及無證駕駛，被當地警方拘捕。同一時間，有消息指孫承源與Blossom娛樂的合約已於十月結束，孫承源現時親自處理工作事宜。

孫承源涉嫌無牌及醉酒駕駛，撞車後不顧而去被警方拘捕。（網上圖片）

根據韓國警方指出，當地時間今日凌晨四時左右，孫承源在首爾江南區與另一車輛相撞，導致對方車上的兩名乘客受傷，肇事後，孫承源直接離開現場行駛約150米，其後在附近被目撃意外之的士司機攔截。警方調查之後，發現孫承源血液酒精濃度為0.206%，根據法例足以吊銷牌照，而孫承源早前也被發現醉酒駕駛而被吊銷牌照，換言之，孫承源現時是無證駕駛，因而引起韓國網民強烈不滿。

孫承源在《青春時代》系列和《加油！威基基》演技獲肯定。（網上圖片）

另外，有韓國傳媒報道，孫承源與Blossom娛樂的合約已於十月結束，Blossom娛樂其後回應傳媒證實有關傳聞，又稱公司有就今次事件聯絡孫承源，但無法與對方聯絡，無法得知當時的具體情況，因而無法回應傳媒提問。然而，有網民翻查Blossom娛樂在本月24日的微博，發現公司有為孫承源發放聖誕照片，質疑Blossom娛樂在事發後，立刻和孫承源劃清界線。至於孫承源原定於30日演出音樂劇《蘭波》，但音樂劇方面表示會由其他演員代替孫承源演出。

Blossom娛樂表示與孫承源的合約已於十月結束，但網民發現公司在平安夜仍為孫承源發布聖誕祝福，引起網民質疑。（網上截圖）

回顧孫承源過往演出作品