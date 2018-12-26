董敏莉囡囡Boxing Day滿月著聖誕裝應節　湊女患媽媽手不嫌苦

董敏莉今年聖誕節提早收到超級大禮，就係囡囡莊子子出世陪佢過聖誕，咁啱Boxing Day就係子子滿月。Monie就話過去一個月都專心湊女，大讚子子忍耐力高：「佢好乖啊，依家個人長高左好多，我發現佢忍耐力都好勁，朋友嘅BB有時去左小便都會喊要人換片，不過子子就會唔出聲，到我地發覺時已經差不多漏出黎！今年聖誕都爸爸唔比我地出去玩，所以兩母女留屋企扮靚靚。」

董敏莉囡囡話咁快就滿月啦。（董敏莉IG）

董敏莉宣佈「最強小三」正式面世 與愛女同月同日同磅數勁有緣

第一次感受三人行的聖誕節，Monie都為個女悉心打扮，著上應節聖誕裝。Monie幫愛女著聖誕衫時，子子郁身郁勢仲識用手撐起自己，Monie笑言：「可能同我地玩得多有關，我地成日同佢玩Tummy Time（俯臥時間），佢手臂練到好有力，有人話佢可能好快識轉身！」

Monie依家有女萬事足，就算做到有媽媽手都心甘命抵。

初為人母的Monie就話心理上已習慣，但比愛女搞到五勞七傷：「我抱得太多，搞到依家有媽咪手，有時大動作啲都好痛，唯有放慢個腳步去做野，甚至叫老公去開奶同抱個囡，我同子子成個女皇咁享受聖誕節加滿月。（送咩比個女？）我已經送咗個包包面比佢，似足我咁可愛，搞到爸爸都不時獻吻做禮物。」

子子塊面又真係幾圓似足個包喎﹗