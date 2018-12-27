【最美表演】演技獲肯定網友力推　陳偉霆自認好演員：我冇局限！

因為四年前一個機遇接拍玄幻劇《古劍奇譚》飾演陵越一角，令陳偉霆（William ）大受歡迎收獲不少粉絲，其後劇接劇拍唔停的他，又因為劇集《老九門》張大帥一角，令演藝事業更上一層樓，目前在內地已經奠定一線小生地位。短短幾年時間已經在內地有影響力的William，在今年亦交出好成績，除了擔任幾個選秀節目的導帥之外，其主演的兩部劇集《南方有喬木》﹑《橙紅年代》收視亦相當亮眼。

作為「流量小生」他今年亦被選中，主演內地某平台的節目《最美表演》其中一個單元，進行拍攝1到2分鐘的短片演繹。而他所主演的單元叫《熄滅》，由知名女星秦海璐執導一播出就大獲好評，細膩得嚟有爆發力，將人物的內心挣扎拿揑得非常好，被網友肯定演技絕對是有實力的男偶像。

William只有兩句對白，將人物內心世界演繹得非常好。（網上圖片）

陳偉霆將人物的「一念之間」詮釋得非常細膩，在只有兩句對白11個字「快點。你好我想買個打火機」的情況之下，他將內心世界「惡」與「善」之間的交織轉變得非常自然，棄惡從善的眼神超有深度，令人不禁覺得是他自己的故事似的，帶動了觀眾情緒令人拍案叫絕「演得好棒」﹑「實力演技派演員」﹑「這就是表演的成功」…再次圈粉無數。

William棄惡從善的眼神超有深度。（網上圖片）

William帶動了觀眾的情緒。（網上圖片）

正因為《最美表演》的舞台並不是個個都能參加，是根據網友投票而選出十位最佳明星參演，而William能夠當選足以有他的原因。近年他被人標籤更多的是「演員」的身分，對於自身是一位怎樣的演員，他就接受內地媒體訪問時講到，認為「冇局限」是他最大的優勢：「彈性比較高，因為我沒有局限的，就是在演戲上面我沒有必需要讓自己演甚麼，守護自己的形象的。而我覺得是能帶到信息給觀眾就是一個好的演員，就是能通過自己的表演讓觀眾達到一個共鳴，讓大家能投入進去，那就是一個好演員。」

William認為自己身為演員最大優點是沒有局限。（網上圖片）

「我天生就是好演技！」

眼見近年演技愈來愈好被受肯定，William亦坦言冇刻意去選一些難的角色去磨練演技，皆因每個人都是複雜個體：「首先我覺得自己的演技不需要磨練，我天生就是好演技。我在開劇本會的時候，我覺得是人每個人都是複雜的，就是沒有一個人是平凡的，那盡量把這個角色複雜的層面挖出來給觀眾，除了挖給觀眾也要挖給我自己，因為在拍戲的時候會挖出人物更深一層的層次。」同時他已經習慣演員的身分，對於一個角色的拿揑他亦好快進入狀態，全因好多都是來自自身的經歷，因為「戲如人生，人生如戲」，往往影視作品的題材都是取自生活。

William亦自認自己天生就有好演技。（網上圖片）