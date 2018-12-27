【陳柏宇演唱會】尾場歌單特別長：以後冇人買第一場飛喇！

陳柏宇（Jason）一連三晚在九展Star Hall舉行的《陳柏宇Jason Chan - Not Alone Live》演唱會於昨晚（26日）圓滿落幕，首次適逢聖誕檔期開騷與粉絲倒數過節，Jason坦言是一個既難忘又特別的經驗。

Jason表示今次演唱會嘗試了不同的東西而吸取了很多經驗，進步的同時亦明白到自己其他缺點，希望下次能夠做到更好的平衡，再做得好一點。（黃國立攝）

Jason特意留到尾場大放送，為尾場的歌迷額外多準備幾首歌，包括《萬中無一》、《親愛的仇人》及《尊嚴》等，所以演唱會流程亦相比起前兩晚長，Jason笑言：「以後冇人買第一場飛喇！」被問到會否對前兩場歌迷不公平，他則認為演唱會應該要有靈活變通，見到有人作出反映就要作出調動：「個show唔會話定咗係咁就係咁，係要去因實際run（進行）落去嘅時候睇大家嘅反應同我哋自己心目中嘅期望係兩樣嘢嚟㗎嘛，所以係會變嘅！第一、二三場好多時候都會有改動嘅！」

雖然如此，但仍有網民在網上反映，來到Jason演唱會當然想聽到Jason自己的歌，但在平安夜舉行的第一場演唱會卻有一半都是聖誕歌曲和特別遊戲環節，令該名網民難免有些失望。Jason解釋希望可以與觀眾有多點互動：「當然成件事成唔成功，係唔係我哋想像中咁大家一齊（有熱烈反應），又係冇想像中咁一齊嘅，呢樣嘢係真係可以執下，但係個出發點係希望可以同大家有多啲互動。」

太太Leanne和女兒Abigail都有現身Jason昨晚的尾場演唱會，但由於Jason怕音樂會太大聲嘈親阿女，所以只讓她們留在後台。（黃國立攝）

Jason出道12年，除了有不少唱到街知巷聞歌曲如《I Miss You》、《你瞞我瞞》及《別來無恙》等，不少sidetrack（非主打曲）其實也好好聽。如Jason所言一直很少機會表演這些sidetrack給大家，所以趁住今次演唱會表演了好幾首，包括首次公開演唱的2008年作品《Mr. Adult》、《一千種戀愛》、《沒有吻的資格》和《魚眼》。他知道歌迷一直都很希望聽到他唱sidetrack，所以有機會的話都希望可以搞個「sidetrack音樂會」：「有機會嘅話個scale（規模）要細返啲，因為未必咁多嚟睇我嘅show嘅人係好認識我啲舊歌sidetrack嘅！所以個場細返啲嘅話，咁就可能會好啲。」

Jason有很多sidetrack到好好聽，不知道何時有機會開sidetrack演唱會呢？（黃國立攝）