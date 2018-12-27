Angelababy免彎腰助手烏低身幫着襪　網友嘲「残疾」惹罵戰

現年29歲的Angelababy（楊穎）自從多年前將重心轉移內地發展之後，可以話紅遍大江南北，特別在綜藝節目上的表現，更令人愛不釋手。近年更嘗試接拍多套電視劇，人氣高的她已經被奠定為內地四小花旦之一（其餘為劉詩詩、楊冪、倪妮），在內地娛樂圈有一定影響力。貴為內地一線紅星的她，自自然然就人紅是非多，就好似近日她被網友貼出截圖爆料指她「一年給她助理多少錢？連襪子都要助理穿」，引起網上熱議亦同時引起大家開戰。

Angelababy又再一次被鬧耍大牌。（視覺中國）

眼見Angelababy在多個工作人員的包圍下，她全程零彎腰只是抬起隻腳讓助理整理，該名助理全程烏低身為她穿襪又穿鞋，而她亦好自然地似乎非常熟練這一個動作，這個舉動被廣大網友調侃她是「公主範」（有一定的氣場，只要我喜歡的沒有我做不到的），更難聽的話她「残疾」添。

助理幫Baby穿襪，而她全程零彎腰。（網上圖片）

但有網友就認為Angelababy這個舉動是冇問題的，皆因趕拍攝的時候就是有人幫整理頭髮﹑整理服裝﹑整理鞋補妝等，這樣做才會提高工作效率。而且助理的工作就是這一些，是非常平常的一件事「助理請來就是要做事的」﹑「難道要她自己脫鞋坐在休息室補妝」﹑「花錢請助理就是幹這些的」…覺得外界小題大做。

網友幾乎力挺Baby。（網上圖片）