小泡芙着鍾麗緹女兒舊衫勁興奮　劉畊宏夫婦教育孩子節儉美德

台灣藝人劉畊宏和王婉霏的女兒「小泡芙」劉宇芙，因為長相可愛，性格又溫柔體貼有耐性，深得觀眾歡心。「小泡芙」的好性格，來自父母的用心教養，最近劉畊宏在內地一個社交平台「小紅書」上發布一條小泡芙的短片，她在片中興奮地展示自己身上的二手衣服，爸爸劉畊宏同時亦分享了自己和太太的育兒之道。

小泡芙穿上鍾麗緹女兒的舊衣服，非常興奮。（影片截圖）

劉畊宏也出名有耐性，身教言教，所以他的孩子也同樣有耐性。（微博圖片）

小泡芙在片中展示自己身上不太稱身的紅色裙子，原來是鍾麗緹女兒的二手衣物，「她們都長大，比我還大，這是她們小時候的衣服，然後她們就把全部的衣服都拿給我們啦！」說罷還興奮地轉圈圈，非常可愛。

鍾麗緹有三個女兒，她們都長大了，將不合穿的衣服送絡朋友的孩子們。（微博圖片）

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小衣服只穿幾次丟掉太可惜

劉畊宏藉此分享自己的想法，原來他曾發誓絕不讓自己的孩子穿舊衣服，因為他小時候就是穿哥哥弟弟及親戚的舊衣長大的，後來隨着社會的經濟水準提高，他曾認為要給孩子最好的生活，其中一項就是讓他們不需要穿別人的衣服，但這個觀念，反而被選美出身、愛好打扮的太太王婉霏改變，「她覺得小朋友長得太快了，每天就是在買買買，並且一包一包只穿了幾次的小衣服丟掉真的太可惜了。」

雖然王婉霏（右二）選美出身，自己也很愛美，不過也奉行節儉環保的美德。（微博圖片）

藉舊衣傳遞情誼

所以劉畊宏和老婆現在都很歡迎朋友親戚們送舊衣服給他們，兩公婆的好朋友鐘麗緹就將女兒穿過的裙子打包送給他們背回台灣，而他們也會送衣服給很多朋友的小孩。這樣做除了節儉和環保，還有另一重意義，「一條裙子伴隨過四五位小朋友的成長，想起來都覺得很棒，孩子們間通過一件裙子傳遞的情誼也是很寶貴的。」