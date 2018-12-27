【後生仔傾吓偈】馮盈盈自爆男友犯死罪　仍原諒對方：我幾咁包容

今集Crystal即場同男友chit chat。

馮盈盈 (Crystal) 同她的醫生男朋友向來愛得甜蜜，在無綫最新播出的一集《後生仔傾吓偈》入面，身為主持的Crystal更帶埋男友上節目，不過並非帶個人上去，而是在節目錄影時致電給寶寶同對方chit chat，麥明詩同陸浩明兩位主持都有訪問了寶寶幾句。原本Crystal咁做算是另類放閃，讓寶寶講下他們拍拖3年來收過Crystal送的聖誕禮物，寶寶仲大讚Crystal會因應他的需要去送禮物給他，又會好努力去製造驚喜。

Crystal叫男友講下收過佢送嘅聖誕禮物。

不過講講下Crystal就自爆：「有一樣嘢我好堅持嘅，就係唔會送聖誕卡，唔會送心意卡同任何嘅卡。」隨即她就問男友說：「你知唔知點解呀？你記唔記得點解呀？你自己講啦！」然後寶寶就戰戰兢兢地問她：「我記得，但係講得咩？」寶寶就話因為Crystal並非那種好深情和感性的女朋友，所以有一次收到Crystal送的賀卡，見到她只寫了好少字，就嬲了她覺得她寫得好敷衍，無用心去寫。

Crystal畀男友搞到反晒白眼。

此時Crystal就補充了成件事最重要的部分，更踢爆寶寶原來犯了情侶間的死罪！她說：「嗰時我哋拍拖一年無耐，我送咗張卡畀佢，咁我真係唔鍾意寫千字文嘅人嚟，就寫咗要寫嘅嘢，諗住有張卡同有禮物已經夠啦。點知之後過咗一段時間我哋嗌交，佢就喺櫃桶拎我張卡出嚟話『你睇你張卡幾hea，我以前個ex嗰啲會寫成篇文㗎，幾有心思呀！』仲要拎佢ex張卡出嚟畀我睇，話個ex寫咗幾多字係feel到由心出發嘅，話我寫嗰啲好敷衍。所以我發誓我以後都唔會再送卡。」全場聽完Crystal講都起晒哄，大家都覺得是寶寶不對，難怪Crystal都話自己好包容。

全場都覺得Crystal男友犯咗死罪。

佢話發誓以後都唔會再送卡畀男友。

一齊重溫下呢集嘅精華片段，同埋睇下Crystal啲靚相啦。