【Beauty小姐】與大S齊揭「美白」秘密　寧靜：我一次過打900針！

由大S徐熙媛在內地主持的明星美容節目《Beauty小姐》剛於周二（26／12）播出第一季最後一集，請來內地演員寧靜做嘉賓，自認不是美容達人的她坦言在護膚方面也花了很多冤枉錢。當寧靜被大S問到：「有沒有在護膚的道路上踩過什麼雷（陷阱）」時，她的回答令全場嘉賓「O嘴」，即使對美容身經百戰的大S也嚇了一跳。

瑞士注射維他命美白針 兩針劑量刺面900次

寧靜說自己曾經在瑞士注射過一種維他命的針，聽說打了之後皮膚會變好變白，因為她從未接觸過類似的針，所以對方建議一次打兩針。而在打之前，醫生就在寧靜的臉上畫滿密密麻麻的藍色格仔，她說：「結果這兩針就在臉上大概戳了有900針吧！」真是同馬蜂窩無異！其實寧靜本人也一頭霧水，其後經過醫生解釋，原來這「兩針」指的是「兩針的劑量」，寧靜當下還自感欣慰「這下管（保持）半年，管一年，多美呀。」

豈料醫生卻告知她「一個星期打一次」，即係每個星期都要打900針！

寧靜自曝曾經在瑞士一次性打了900針，令在座的大S同其他嘉賓嘩然。（視頻截圖）

大S一直在「玩命」 為美白服食抗凝血劑副作用大

在這10集節目中，不少女星都有講述自己的美容經歷，大S作為美容女王，以往也嘗試過不少傷害身體的事，好似她曾經為了令皮膚變白，吃了一種叫抗凝血劑的藥，這是一種治療靜脈炎的處方藥，不可以隨便亂吃，副作用極強，吃完會令皮膚變得慘白，而正常人服用後會導致凝血功能退化，無法凝血，只要有小小碰撞就容易淤青，真是聽下都覺得恐怖。

大S曾經因為拍戲變黑，聽說抗凝血劑可以讓皮膚變白，所以便嘗試，但這類處方藥副作用極大，讓身體無辦法凝血。（視頻截圖）

張嘉倪更癲 曾做超聲刀在頸部「燒肉」

不過，比大S更厲害的還有內地演員張嘉倪，她為了瘦，曾經在脖子做過超聲刀，即係把肉燒掉，通常用於面部，聽落都覺得痛。而另一位內地演員張雨綺也曾經做過這類美容，還直播同大家描述過程，她比喻好似鐵板烤肉，生肉是自己的臉，放到鐵板上幾分鐘烤熟，臉變小了，但皮膚底層全被損傷了。

如果真皮層無法承受高溫，就會產生紅腫、起泡、乾澀、塌陷等副作用，嚴重的甚至會面癱。

不得不講，女人為了變美真是什麼都敢嘗試，還一個狠過一個！但無論如何，愛靚更應愛命，身體健康才是最重要。