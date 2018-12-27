Yuki Lovey自資3萬出新歌：音樂部分其實一蚊都唔使！

歌手勞嘉怡（Yuki Lovey）今日（27日）到商業電台宣傳新歌《Crying Underwater》，她指新歌用了一年時間，在心情最差的情況下創作：「因為當時正思考離開經理人做獨立歌手，以前我出名懶，很需要人push，當時都有過掙扎。」

現為獨立歌手的Yuki Lovey，剛剛推出了第一首完全屬於自己的作品。（梁碧玲攝）

Yuki表示已計劃好整張專輯《Falling Upwards》，當中會包括六首歌，若然按現時的速度估計要多久？「哈哈，Touch wood不會是你所想的時間，明年會作完五首歌，兩三個月一首，要再加把勁！」

Yuki指新歌用了一年時間，但相信整張專輯不會太久。（梁碧玲攝）

Yuki現為獨立歌手，歌曲從頭到尾都是由自己炮製，包括要自資出歌：「現在學識在乎，做事要負責任，現在自己出錢只有平有平做，現在做音樂有點像國外流行的Bedroom Production，到錄人聲再租錄音室，其實連拍MV的成本，做這首歌用了近三萬。」比想像中便宜喎！「MV最貴，用了三分之二，做音樂的部分其實是一蚊都唔使，再用創意搭救。」

Yuki親手畫了三百多張用作MV動畫。（梁碧玲攝）

在沒有推出音樂這段時間，Yuki靠兼職插畫帶來部分收入，今次亦抽出時間親自畫了第一個版本的MV動畫：「好感恩兩年時間沒出歌，但生活仍然過得去，畫畫亦是我興趣之一，動畫一秒畫六格，結果畫了360多張，畫的時候就好似倒垃圾一樣，將好多情緒帶走，都好享受過程。」