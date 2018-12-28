SHINee鐘鉉逝世一周年　與隊友溫流齊齊登Gaon專輯周榜冠亞軍

韓國公信排行榜Gaon Chart近日公布於12月16日至22日期間計算的專輯銷量排行榜，而成為銷量冠軍的竟然是今年一月推出的專輯，總共一口氣上升了56個名次之多。原來這位逆襲銷售王，就是於上星期剛剛逝世滿一周年的SHINee成員鐘鉉最後推出的《Poet | Artist》。

Gaon Chart公布12月中專輯銷量周榜排名。（Gaon）

12月18日就是SHINee已故成員鐘鉉離世一周年的日子，在今年年初發行的最後專輯再次登上銷售冠軍，想必就是因為SHINee World（SHINee粉絲）實在太想念他的歌聲，為了紀念他而造成的結果。而《Poet | Artist》所收取所得的收益將會全數捐贈到由鐘鉉家人成立的「Shinin’基金會」，幫助一些沒有所屬公司支持、正在經歷苦痛的年輕藝術家。

粉絲在鐘鉉逝世一周年令他在1月推出的《Poet | Artist》逆襲登上Gaon銷量周榜冠軍。（網上圖片）

另外，《Poet | Artist》日前亦獲美國Billboard評選為「The 20 Best K-pop Albums of 2018（年度20大最佳KPOP專輯）」第二名，給鐘鉉一個大大的肯定。鐘鉉雖然已經離開這個世界，但他所創造的音樂是會一直陪伴着我們永遠不會離開，亦會流傳萬世一直被世人記住。

SHINee隊長溫流（左二）在今月10日正式入伍，SHINee其他三位成員（Key、泰民及珉豪）都有前來送行。（網上圖片）

而排在鐘鉉之後佔據亞軍的，是鐘鉉的隊友──SHINee隊長溫流於12月初臨入伍前發行的首張個人專輯《VOICE》。由於溫流是自出道10年以來第一次以solo姿態出擊，再加上已經在今個月10日正式入伍，SHINee World們都非常用心力推銷量，希望他能在軍中收到這份聖誕禮物。