保加利亞政府發現外星遺物　盲眼神婆阻止發掘：是一個怪物　　

保加利亞已故失明預言家萬加婆婆（Baba Vanga），最近被翻舊帳，指她預言2019年美國總統將會因神秘疾病而失聰，俄羅斯總統普京會遭暗殺....令一眾網友、神秘學愛好者，將注意力重放在這位著名家身上，但除了估中世界大事外，萬加婆婆幾乎曾經拯救世界，阻止了一個怪物出現，聽到怪物可能你會失笑，但這件事曾經在2013年J2節目《兄弟幫》由卓飛及Chris介紹過，1990年12月３日保加利亞政府曾經試圖發掘King Samuil的寶藏，其間遇到非常神秘力量阻止，發掘不能繼續，最後請教萬加婆婆，當時她只拋下一句：「內裏存在一個生物，不是男，不是女，是一個怪物。為甚麼你們要找它？」

每年年尾，大家都好有興趣知預言家萬加婆婆（Baba Vanga）留低嘅預言係乜。（Youtube截圖）

當年保加利亞軍方的參謀長收到來自他副手Kekemenov的訊息，表示自己的家鄉中有個傳說，當年的King Samuil(14世紀一個皇帝）在他家鄉埋下了一個寶藏（又或是資料、文物），而這位市民亦聲稱自己知道寶藏的準確地點。這位參謀長聽畢後亦覺得值得一探究竟，更將此行動名為「Object No.1」，所以第二天他就召集了一班軍方的專家人員，其中還包括了一位軍官名叫Tzvetko，他更是一位靈能者（懂得通靈的人），保加利亞政府對神秘力量很尊敬。



結果一行大約6-7人來到了一個首都索菲亞大概距離150米左右的村落，他們還準備了一架飛機視察環境。神奇的是，在開掘之後，卻陸逐挖掘出很多不知名的物體。在12月6號，即挖掘的第二天，他們竟然挖到了一個14x15米凹下去的地洞，該地點亦即是當初給予線索的平民所指出的位置。直到挖掘的第6天，一眾挖掘隊顯然一無所獲，所以Tzvetko找了另一位軍方拍檔亦是靈能者Eli Loginova前來幫忙。

相傳是保加利亞神秘事件的地方

結果一行大約6-7人來到了一個首都索菲亞大概距離150米左右的村落，他們還準備了一架飛機視察環境。神奇的是，在開掘之後，卻陸逐挖掘出很多不知名的物體。在12月6號，即挖掘的第二天，他們竟然挖到了一個14x15米凹下去的地洞，該地點亦即是當初給予線索的平民所指出的位置。直到挖掘的第6天，一眾挖掘隊顯然一無所獲，所以Tzvetko找了另一位軍方拍檔亦是靈能者Eli Loginova前來幫忙。

以下傳說發生喺首都索菲亞大概距離150米左右嘅村落。（網上圖片）

Loginova參加之後，她就接受到一些外來的訊息，表示訊息是來自於其他維度的存有「RORO族群」，當中訊息亦提示應該挖掘的地點。這些訊息也十分明確的指示，哪裡該挖、挖多深、在哪裡轉彎。隨後Loginova在在收到訊息的時候，就透過自動書寫的方法寫出，在18個月內，前前後後總共寫了800多頁的文字。不過這堆文字卻似乎混雜了世界不同文化的語言。



當挖掘工作持續了一段日子之後，終於有了成果。在一大堆地下建築群中，他們挖掘出一個類似凸透鏡形狀的石碟，大概有1.5米直徑，40厘米厚。當這個石碟被發展的時間，通靈者Loginova又接收到一個新訊息－這個石碟其實是類似生物化學防禦的東西，封印著一些對整個世界存在威脅的東西，有可能是細菌或是微生物。後來挖掘隊伍亦決定要繼續下去。

當時Loginova寫下的奇怪文字。

這時候挖掘團隊人數已達40多人，Loginova以及Tzvetko在後來的訊息中得知，他們五在挖掘的其實並不是King Samuil埋下的寶藏，而是一個關於「人類的起源」的有關訊息。及後軍方亦決定停止人手挖掘，而改用機器挖掘。當在第二天眾人打算利用爆破工具以及機器打開出土的石碟時，不尋常的事又發生了，整個工作環境的挖掘機器全都失靈了，外面看守的士兵及居民見到不少奇怪光體在天空出現，亦出現一條很大的綠色光柱照落在地上，另外還有一班士兵失去理智，在附近的牆身不斷寫下奇怪文字，事後有文字學家証實那些文字是有系統的，不是亂畫一通。





有興趣的朋友可以上網搜尋The Tsarichina Hole，就可以了解這件事的始末。

整個挖掘工作足足持續了18個月，直到政府換屆。新政府上場之後，亦決定停止挖掘並直接用石英泥將洞穴封死，事情亦不了了知。節目中的嘉賓亦提到，這18個月的挖掘工作當中，而事後Tzvetko 表示收一些訊息，石牆後面放了關於人類最起源的問題，而事後政府公佈用了８００萬歐羅在這件事上。