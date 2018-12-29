【即刻電音】同張藝興不和反目？　尚雯婕嬲到走人：待在這裡幹嘛

內地綜藝節目愈來愈多元化，繼嘗試推出嘻哈﹑街舞節目之後，今年就推出電子音樂《即刻電音》，是內地第一個電音選秀節目引起眾多討論。不過就在播出的最新一集中，兩位導師主理人張藝興同尚雯婕因意見不合而鬧不和，尚雯婕更嬲到即場走人添，搞到整個場面十分尷尬引起大家熱議。

尚雯婕同張藝興因意見不合而鬧不和。（網上圖片）

就在兩隊表演完之後，導師主理人就會決擇選一隊進級，其他人就要面臨淘汰離開節目。一直主張電子音樂並非常睇好「Wind2」這一隊的尚雯婕，最終因為其他主理人投其他隊，而他們最終要面臨淘汰，搞到她十分不快，認為電子音樂根本就是要包容要向觀眾傳遞，尚雯婕非常憤怒地稱：「我覺得真的挺失望的，就這樣一個節目，第一的中國電音節目，竟然連這麼一個電子藝術品都包容不了，這一撥人待定的待定走的走，那我覺得整個《即刻電音》的舞台，就只剩電子舞曲了，我覺得這樣的電子音樂概念是需要我們向觀眾去傳遞的嗎？」

尚雯婕已經擺出不滿意的表情。（網上圖片）

尚雯婕當場走人。（網上圖片）

當她表現得非常不滿意的時候，張藝興在台上亦表現得非常尷尬，她再強調難以面對這樣的結果：「我不可能再坐在我這個位置上，拍著手笑瞇瞇地去認可這個結果我做不到。電子就真的是那麼狹隘的這點東西嗎？我覺得我還待在這裡幹什麼。」之後就掉頭走人驚嚇在場所有人士，幸好得到另一主理人大張偉出來解圍先緩和這一個局面。

事後張藝興在接受訪問的時候亦覺得好自責：「是不是做錯了。做這個決定真的很難，對我來說其實根本不是很想做這個評判。」唔少網友都力撐他只是推薦自己喜歡風格的音樂風格非常合理。其實音樂冇正解但比賽就一定有取舍， 尚雯婕如此就離場走人似乎不太尊重他人「她的態度好差」﹑「張藝興並沒有做錯甚麼」…也有網友覺得只係節目組故意搞出嚟嘅節目效果而已。

張藝興表現得非常尷尬。（網上圖片）

他強調自己做的音樂唔係咁商業。（網上圖片）

事實上，在這個節目一開始張藝興同尚雯婕就持有不同意見，張藝興曾當場提到不同意尚雯婕對電子音樂的看法：「我覺得我做的音樂也不那麼商業，我覺得每個人都是有自己心裡的一套藝術體系，每個人都在追求自己心中的藝術，因為音樂永遠沒有正確答案，我覺得只要你們喜歡，然後做得有觀眾喜歡我覺得就是好的音樂。」