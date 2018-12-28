Bob一家8口被逼遷　網上急售二手兒童床

林盛斌一家8口包括兩名庸人，早前以11萬月租住加多理山3000千尺豪宅，更與劉德華、陳慧琳做鄰居，不過阿Bob近日自爆拍攝電影《如珠如寶》時，收到業主通知不獲續約，限時3個月內要搬遷，當時業主解釋收回單位是作私人用途。霎時令阿Bob大為憤怒，Bob認為鄰近歲晚，時間非常緊迫，怎可以找到新居搬遷安置一家８口，曾一度情緒激動與業主對質，認為自己準時交租，單位沒有被蓄意破壞或嘈音被投訴，與鄰居相處融洽，為何不獲續租。曾想過將事件放大。經過一輪情緒沈澱過後，阿Bob坦言當時自己發這樣大脾氣時是相當不對的，藉此向相關人士表示歉意。

Bob拍攝電影《如珠如寶》時，接獲單位業主通知不獲續約，當時並未向外間透露半點。

及後兩公婆東奔西跑，最終由略懂風水的太太黃乙頤在九龍塘找到間「富貴黃金屋」，部分傢俬又要從新添置，一家8口過多幾日就可以搬入新居所，兩公婆終於可以鬆一口。日前Bob太太Pearl在網上放售二手四人兒童床，還表示如果放售不到都要掉，希望有緣人覺得適用。兒童床左右兩邊由兩間小木屋組成，各連接一條小滑梯到中央，再沿滑睇到地面，張兒童床相當巨大，居所小一點真的都放不下。

Bob一家六口上山睇日落。（Instagram）