【劉德華演唱會】歌手因病取消個唱時有發生　為健康亦為歌迷着想

華仔因病宣布取消演唱會。(資料圖片)

劉德華於昨晚 (12月28日) 假香港紅館舉行的演唱會上，演唱至「如果有一天」時，因喉嚨發炎導致無法再繼續表演。華仔在台上躹躬向在場觀眾致歉，忍痛宣布取消當晚演唱會，期間他更不禁流下男兒淚。其實歌手因病要取消演唱會時有發生，中外不少歌手都曾經因為身體抱恙而要臨時取消演唱會。

相信作為專業的歌手，病情如非嚴重到一個程度，絕對不會選擇失場，作出這個決定必定是經過很多心理關口，要顧及健康固然重要，如要勉強上場勉強演出影響表現，對樂迷也不是一個負責任的做法。

華仔自己都好難過。(資料圖片)

張學友



歌神張學友於2007年9月舉行世界巡迴演唱會香港站期間，因患上重感冒導致失聲而要取消最後兩場演唱會，並抱病開記招向傳媒及歌迷道歉，表示之後會補辦個唱。學友當時的演唱會正舉行至第17場，當晚觀眾入場後，場館突然宣布取消演唱會，連翌日的尾場也取消了。學友在記者會上表示感冒唱不出原有水準，寧願不辦：「做唔到有水準嘅表演，所以我覺得我沒有辦法接受我自己。」

學友有開記者向歌迷道歉。(資料圖片)

陳奕迅



陳奕迅 (Eason) 於2014年5月因病而取消了原定在廣西南寧舉行的個唱，其實Eason起行前已感到喉嚨不適，至抵達廣西後還堅持綵排，豈料到了晚上他突然發燒，經醫生診治後病情依然嚴重，故他只好忍痛決定取消是次演唱會。之後Eason便返港入醫院接受治療，留院了幾天，更需要吊鹽水。事後被問到取消個唱一事，Eason無奈表示：「凡事都有第一次，我唯有接受。」

Eason為咗健康無奈取消個唱。(資料圖片)

張敬軒



2016年張敬軒因為患上嚴重流感引致肺炎急送入院，由於醫生要他留院接受治療，軒仔迫於無奈宣布取消1月30日假澳門舉行的演唱會，並延期至2月27日舉行。軒仔於社交網親自交代事件和病情，臥病在床上戴住氧氣罩道歉，並留言表示：「莫說要在台上獻唱或舞動，連最基本的站在台上的體力也應付不來。所以縱使有萬般不情願及自責，最終也不得不向身體屈服，與公司商討個唱延期。」

軒仔嗰次病到入院臥床道歉。(資料圖片)

徐小鳳



徐小鳳於2005年7月在紅館舉行演唱會期間，唱到第七場時，因為喉嚨不適導致聲音沙啞幾近失聲，她不滿意自己表現而突然宣布中斷演唱會，並向現場的歌迷觀眾致歉，其後小鳳姐於8月14日補唱一場演出。

小鳳姐都試過唱唱下取消個唱。(資料圖片)

林欣彤



林欣彤於2018年10月宣布因病取消12月21日舉行的演唱會，她因聲帶問題只能作有限度的演出，在聽取了醫生的專業意見後，決定取消是次演唱會。她的老闆王祖藍就表示一切以她的身體健康為考慮前提。

林欣彤取消咗一千零一場嘅個唱。(資料圖片)

Lady Gaga



樂壇百變天后並不止一次因為身體健康的理由而取消演唱會，於2017年9月她就宣布因為患有纖維肌痛症要取消在加拿大舉行的演唱會，同月月中她又宣布因身體劇烈痛楚，而要取消她原定在巴西舉行的音樂節演出。到了2018年2月，Lady Gaga再度因為病情嚴重並出現惡化而宣布取消歐洲最後十場演唱會。而Lady Gaga亦在社交網上發文表示自己很難過，但是為了能夠延續她的舞台生涯，只好接受醫生的建議，好好休養治療直到痊愈。

Lady Gaga患有纖維肌痛症且病情嚴重。(IG圖片)