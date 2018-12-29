蔡依林拒再活在別人認同中　藉「分屍」夢境走出失戀傷痛　

台灣歌手蔡依林（Jolin）最近頻頻宣傳新專輯《Ugly Beauty》，作客近期最紅的居美台灣YouTuber理科太太的頻道，以心理學角度大談審美觀，她分享自己的內心想法，如何從自我封閉的沒安全感女孩，進化成勇於面對自己的自主女生。當中Jolin還分享了一個自己的夢境，分析在夢境中的意象，與自己的戀愛關係。

蔡依林作客理科太太頻道，剖白內心世界。（影片截圖）

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Jolin說自己以前是一個很自卑的人，即使擁有很多粉絲的愛戴，但她不知道自己這麼努力的真正目的是甚麼，她只是在滿足其他人的要求，一直活在別人的認同當中。直到有一次拍《我》這個MV，被要求看着鏡中的自己，導演在一旁對她說了一堆話，說「妳辛苦啦」，然後她突然大爆哭，那是她首次面對自己的脆弱。理科太太指這是一個「自我覺醒」的契機。

Jolin 回憶拍攝《我》這支MV時，看着鏡中的自己，而令自己大爆哭。（影片截圖）

之後Jolin 開始看很多心靈的書籍，去探尋究竟當時的眼淚所代表的意義，開始自我探索。她開始懂得擁抱當下脆弱的自己，接納不完美的自己，Jolin在訂專輯名字之前，知道自己想聊的是陰暗、女性的東西，但最後，她找到的是「情緒」，她早前在臉書上寫道：「一直以來 情緒都被標籤成醜陋的 ，但，那是真的嗎？這次，我要掀開的是，藏在完美表面背後所有的醜陋。窺探那些我曾費盡全力埋葬起來的情緒。」這就是她的新專輯《Ugly Beauty》的靈感來源。

Jolin 的新專輯希望打破世俗對美醜的定義。(IG圖片)

然後Jolin 向理科太太分享了一個自己的夢境，她醒來後嘗試解構夢中的意象，認為當中的人事，都指向自己在戀愛時的態度，解答自己在失戀後解不開心的心結。

Jolin的夢的場景在一個海邊，她當時正準備要釣魚，她看到自家的小狗在石頭上，正在喝水，但牠突然沒有呼吸，死了。Jolin 非常冷靜地小狗分屍，將屍體裝進膠袋中，直到此時，她還是非常平靜。然後來到下個場景，Jolin開始追究小狗的死因，質問朋友A，「牠是不是因為喝了海水？」她開始焦躁，然後問朋友B，朋友B只是對着她微笑。之後焦慮不安的Jolin 來到地下室，她拿著車匙，但會開車的她，選擇將車匙交給旁邊的男性朋友，叫他幫他開車。然後Jolin 就醒來了。

Jolin 與理科太太分享自己的夢境。（影片截圖）

Jolin 知道夢中的人都是自己的分身，她開始拆解當中的意象，認為與自己的戀愛方式有關。

詳情點撃圖片看Jolin對自己的夢境解構：

距離這個夢的時間已經過了很久，Jolin 回頭再看，原來自己已經給了自己答案，如何從失戀的傷痛走出來，如何療癒自己的創傷。理科太太說，人的腦袋是自動導航的，即使是在睡覺的時候，它仍在運作，也會把日常遇到的事去連接起來，去將解不開的答案找出。你會不會也有解不開的心結？也許其實在夢中，已經有了答案。

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Jolin的狗仔，超級可愛！！