朱智勛陳世妍新劇《Item》2月播　改編網絡漫畫超能力查案

朱智勛2019年已經確定有2部作品和大家見面，包括《Item》和Netflix的《李屍朝鮮》（Kingdom），當中由朱智勛、陳世妍主演的MBC新劇《Item》將於2019年2月開播，今日（29日）就公開了角色預告海報，各位劇迷也可以更了解新劇的方向和人物的造型，令大家更為期待。

《Item》改編自KAKAO PAGE人氣連載的同名網絡漫畫，講述了意外地發現了超能力者的陰謀和秘密，新公開的海報中，朱智勛和陳世妍都以鮮明的造型打造出當中的氣氛。朱智勛在劇中扮演熱血正義的首爾中央地方檢察廳刑事3部檢察官姜坤，而陳世妍則扮演首爾地方警察廳廣域調查隊罪犯側寫師申素英。

新公開的海報十分有張力。（網上圖片）

朱智勛、陳世妍等近日都為了新劇《Item》馬不停蹄地開工。（Instagram）

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今次是朱智勛和陳世妍繼2012年《五指》後再度合作，當年只有18歲的陳世妍如今已經亭亭玉立，也讓大家更期待陳世妍和朱智勛有甚麼新花火。另一方面，由於朱智勛兩部作品（《Item》、《李屍朝鮮》）播出期十分接近，未知會否影響觀眾的選擇呢？

大家要期待《Item》2月的播出了！（網上截圖）