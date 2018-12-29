泫雅不止忙與男友E'Dawn放閃　IG大解放曬身材110萬人「比心心」

泫雅自與男友前PENTAGON成員E'Dawn認愛，經歷完和前公司CUBE娛樂的一輪討論後，最終決定雙雙離開。對於這對戀情，有人贊成有人反對，可是兩人一於無理，繼續在網上大派閃光彈。昨天（28日）泫雅更在Instagram大解放，大膽放只穿內褲的自拍照？

雖然泫雅和E'Dawn已離開舊東家，可是生活一樣精彩。兩人除了幾乎每天都上傳照片向粉絲放閃外，更以情侶檔出席活動，又獲邀出國拍攝雜誌等，齊齊搵真銀。偶像出身的兩人，也不時上傳練習雙人舞的片段，未知是否正在準備任何回歸大計呢？不過泫雅和E'Dawn打得火熱，初時都只是互相放對方的照片，或者一般的情侶街拍照。可是近期似乎尺度開始變大，男女坐大脾、咀對咀親熱的照片也不難見到。雖然不至於非常煽情，可是礙於兩位都是公眾人物，似乎有些少過火。

泫雅IG大解放，吸引了超過100萬名粉絲比Like！（網上圖片）

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除了與男朋友的親密照外，泫雅昨天竟大膽在IG上傳，下身只穿有黑色內褲的自拍照。照片上傳後，迅速成為韓國網民間的話題，更有110萬用戶比Like。泫雅一向有著「性感小野貓」的稱號，出道以來亦毫不吝嗇她的一副好身材，經常以性感打扮示人。曾經在今年的CUBE娛樂家族演唱會中，泫雅已曾試過在台上，掀起連身裙露出打底褲和屁股。沒想到正式解禁的泫雅，甚至開放到只穿三角內褲自拍，更在網上大方分享。粉絲驚訝之餘，十分羨慕泫雅零贅肉的好身材外，可是最羨慕的還是E'Dawn。

泫雅和E'Dawn打得火熱，不時上傳略為過火的親密照。（網上圖片）