吳亦凡創立個人品牌　近兩萬蚊一條頸鏈都有人搶購？

前韓國男團EXO成員吳亦凡解約回內地發展之後，無論是戲劇方面或是音樂方面成績都相當不錯，更成為首位登頂美國iTunes總榜的華人歌手。除了優秀的舞台表現力之外，他在時尚方面都有相當好的資源，曾與多個國際品牌合作。12月28日，吳亦凡在微博宣布創立個人設計品牌A.C.E.，並已經在網上發布數個產品供消費者選購。

吳亦凡在微博宣布創立個人設計品牌A.C.E.，掀起網民熱烈討論。（微博截圖）

吳亦凡憑着亮眼外型，出色的時尚品味，成為各大時尚品牌的寵兒，不止是時裝周大騷的座上客，更曾作為特邀嘉賓行騷。2016年，Burberry宣布吳亦凡成為首位非英籍全球代言人，刺激了該品牌2016年第三季度在內地的銷量。在早前發布的《2018最具商業價值明星榜》榜單中，他名列第二，僅次於楊冪。據知吳亦凡既是公司股東，也是品牌的創意總監。A.C.E這個名字由吳亦凡確定，全稱為Accessory Culture Evolution，意為「配飾、文化、革新」。該品牌目前發售的商品主要是首飾類，包括耳飾、頸鏈等。

吳亦凡Model般的身形，外型出眾，成為多個品牌的代言人。（微博圖片）

品牌發售的主要是首飾類。（網上圖片）

產品發售後馬上引起極大迴響，不少粉絲立即搶購，所有商品也在上線一天內全部售罄。但有網友對產品的定價表示不解，因為品牌幾乎所有商品都要兩千元人民幣以上，當中更有一條銀頸鏈要價近兩萬元人民幣，甚至還貴過一些高級品牌的飾品，網友認為定價如此高實在過於誇張。不過亦有粉絲表示，其實買不買是你情我願的事，認為有吳亦凡的設計在其中，就有其價值，更表示支持。

一條頸鏈定價近兩萬元人民幣，有網友認為定價過高。（網上圖片）