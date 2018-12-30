【MBC演藝大賞2018】李英子再得大賞　《我獨自生活》奪年度節目

在今日（29日）播出的《MBC演藝大賞2018》中，由李英子繼KBS演藝大賞後，再下一城於《MBC演藝大賞2018》再得大賞，而年度綜藝節目獎由《我獨自生活》得到。《我獨自生活》的成勛、《全知干預視角》的柳炳宰獲得了綜藝部門「Best Entertainer」獎。

李英子得獎時顯得十分激動，在台上發表感想時，她就表示自己在1992年得到新人獎後再次這樣緊張，更加驚覺：「原來人生未完！」李英子更指：「今日我們70位工作人員一同聚餐，《全知干預視角》全員也會更努力。」她更特別感謝自己的經理人，指自己實現了目標，更誇讚他是「最好的經理人」，又多謝由出道至今為自己應援、拍掌的所有人。

李英子得獎的一刻十分激動。（網上截圖）

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以《我獨自生活》得「Best Entertainer」獎的成勛就指自己本身只是來頒獎的，之前在獲得新人獎時曾稍微期待過，但看到候選人之後就放棄了。成勛更自嘲自己沒有才華、又怕生，所以和娛樂圈不太夾，又指自己在拍攝時就抱着「做自己想做的事情」，向呈現自己的想法。

成勛得知以《我獨自生活》得獎時表現得十分呆滯，完全沒有想過會得獎。（網上截圖）

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柳炳宰得獎時表示自己在不久前還是觀眾，在看到經紀人得獎時也不小心哭了起來，整個畫面讓大家想起了之前官方推出的柳炳宰手機殼，再次成為了大家的表情包。

柳炳宰的表情讓大家都不自覺地capture下來。（網上截圖）