【3日2夜】胡美貽被網民質疑比較豐滿：係陳婉衡瘦得濟啫

冬天睇《3日2夜》，真係帶畀觀眾溫暖。（資料圖片）

周六晚（12月29日）播出的《3日2夜》峇里篇有陳婉衡（Alycia）、胡美貽（Nicole Wu）做主持帶觀眾上山下海遊覽一番。提起陳婉衡（Alycia），就會好自然聯想起比堅尼、陽光與海灘和健身，當然《3日2夜》峇里篇並不會有主持教大家健身，但前兩項提到的活動一點也不少。在寒流襲港（播出時氣溫約15度）下，看著兩位女神着上比堅尼玩水上活動，再去潛水，實在別有一番樂趣。

胡美貽（Nicole Wu）係第一次拍《3日2夜》，唔少觀眾都覺得好睇。（資料圖片）

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雖然大多數網民的焦點都集中在2位主持的身材上，但其實節目中的對話都十足有趣，就算不看畫面而只是聽聲，都能感受到她們的歡樂。以下對話出現在《3日2夜》峇里篇第二集中，陳婉衡、胡美貽一同乘坐水上橡皮艇的部份。



胡美貽：我要上路啦！

陳婉衡：Byebye。

胡美貽：準備出發。

陳婉衡：你心情如何吖？

胡美貽：興奮緊張，無法形容。

陳婉衡：我希望唔好翻。

胡美貽：唔知會點呢，我未玩過。

陳婉衡：我都未玩過，所以好期待。

（橡皮艇開始出發）

胡美貽：其實呢個乜嘢嚟㗎？

陳婉衡：唔知，但係我覺得我哋會好嘈。

胡美貽：我成個人都撐住咗。

陳婉衡：唔知前面濕啲定後面濕啲呢？

胡美貽：前面濕啲，後面扽啲囉。

陳婉衡：你寧願扽定濕吖？

胡美貽：我不嬲都濕㗎喎，我寧願扽啦咁。



然後就是無止境的尖叫...透過電視畫面真的能充分感受到乘坐橡皮艇的刺激。

胡美貽呢張相影得真係靚，雖然驟眼睇好似淨係一件喱士，但入面係有打底㗎。真係唔好諗錯嘢。（資料圖片）

節目播出之後，不少網民也表示，比起陳婉衡，胡美貽似乎較為...豐滿。不過胡美貽接受《香港01》訪問時笑說：「哈哈，係佢瘦得濟啫。我都唔覺我係『胖』，喺外國嚟講其實好Fit，其實有少少肉先靚。我同佢幾乎係同一時間改變身形，佢搬屋之後輕左10磅，反而我喺訓練班之後就重左10磅。（拍節目辛唔辛苦？）其實我哋係玩多過做，可能廣東話Level差唔多，所以好多嘢（講稿）都即興，大家睇可能都唔知我哋係度笑緊咩，不過有啲Point都係要記吓嘅，話晒都係做節目。」

2個女仔一齊去旅行，最開心係乜？咪就係可以幫大家影相囉。（資料圖片）

鏡頭後，原來兩位主持在旅程中都互相幫大家拍了不少照片，其中更有一輯的攝影場所是在浴室。陳婉衡接受《香港01》說：「話說我哋去拍嘢嘅時候有機會住Villa，跟住個Villa係勁靚，而個廁所同泳池係勁靚。不過因為個行程好緊迫，我哋大約只有15-20分鐘時間，所以喺呢15-20分鐘入面就互相幫大家影咗呢輯相。你見到我哋一樣係着件喱士衫，不過我哋事前係完全冇夾過，咁啱就着咗差唔多款。」

點解件比堅尼會細咗一個碼？陳婉衡就解釋件比堅尼係喺臨時買。因為出鏡時出面會着多件，所以就細咗一個碼都冇所謂。（資料圖片）