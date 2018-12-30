瀧澤秀明自爆兒時生活清貧　窮到無錢買衫冬天都要着短袖衫同短褲

佢當年憑住主演日劇《魔女的條件》而爆紅。(資料圖片)

多年前憑住主演日劇《魔女的條件》以及《西洋古董洋果子店》而爆紅的日本男藝人瀧澤秀明，於今年底完成手頭上的演藝工作後，將會正式退居幕後，今後仍會效力所屬的尊尼事務所，有消息指他會繼任社長一職接掌管理公司業務。而由他與今井翼組成的「瀧與翼」亦於今年9月時宣布正式解散。瀧澤秀明入行至今發展理想，最當紅時他的名氣拍得住同門師兄木村拓哉，歌影視三棲的他可謂名利雙收，但原來他小時候家境非常清貧，就連買文具的錢都沒有。日前他為另一同門師兄中居正廣主持的綜藝節目擔任嘉賓時，就揭露自己於入行前的童年貧苦生活。

佢隊《瀧與翼》早前已經解散咗。(資料圖片)

瀧澤秀明透露他父母在他小時候離異，自此他與哥哥及姐姐跟隨媽媽生活。由於一家四口只靠媽媽獨力工作賺錢供養，所以他們的生活過得十分清貧。他窮得除了沒有錢買文具，要用同學不要的膠擦和鉛筆，就連買衣服的錢也沒有，即使冬天都只能穿背心短褲上學，認真淒慘。他又謂當年為了想減輕屋企的經濟負擔，幫補家計，曾有想過去做摔角手，可惜因為他的身形矮小而放棄了。後來他見到姐姐喜歡尊尼事務所旗下的組合KinKi Kids，他便膽粗粗去報名參加尊尼事務所的面試，於13歲正式加入事務所，繼而成為風靡萬千少女的當紅偶像。

佢童年時真係好窮。(資料圖片)

一齊睇下瀧澤秀明喺節目中嘅片段，同埋佢啲靚仔相啦！