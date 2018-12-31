劉嘉玲當年曾拒絕周星馳一個鏡頭　：如果你而家搵我拍我會拍

嘉玲重提昔日與周星馳 (星爺) 合作拍攝經典喜劇電影《大內密探零零發》時嘅趣事。

劉嘉玲早前為內地節目《一路書香》第二季擔任嘉賓，大談香港的電影史，她重提昔日與周星馳 (星爺) 合作拍攝經典喜劇電影《大內密探零零發》時的趣事。嘉玲表示和星爺合作得非常愉快，兩人相處得挺好的，而且星爺非常之尊重她。她說：「他每次都是很老遠見到我，就九十度鞠躬叫我嘉玲姐，我就跟他說『你不要這樣有禮貌好不好？』，很輕鬆愉快，然後有很好爆笑點，因為他現場有很多不跟劇本的。」

佢喺戲中同星爺飾演父妻。(網上圖片)

此時嘉玲就自爆當年拍攝該電影時，曾經當面拒絕了星爺的一個要求，她說：「我拒絕了他一個鏡頭，就是他要我一邊噴飯一邊講對白，我說周星馳，我不玩這個，他說『很好笑的』，每次都很好笑，我說我不玩這個，我不是個喜劇演員。」不過事隔多年，今時今日的嘉玲現在卻回心轉意了，她說：「但是現在我可以了，如果周星馳你現在找我來拍，我可以了。」主持人即笑言要將這段對話抄錄給星爺看，又笑指現在嘉玲噴飯的話他不看了，嘉玲就話：「現在更多人看啊。」

嘉玲當面拒絕咗星爺。

一齊重溫下呢個節目嘅精華片段，同埋《大內密探零零發》入面嘅精彩鏡頭啦。